　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


43552.55　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42824.35　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41679.36　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41355.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40820.22　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39806.17　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39358.21　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38816.08　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
38192.68　　均衡表雲上限(日足)
38181.82　　200日移動平均線
37932.97　　26週移動平均線
37591.45　　75日移動平均線
37361.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
37357.53　　均衡表雲下限(日足)
37272.03　　均衡表雲上限(週足)
36811.95　　13週移動平均線
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36059.78　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56　　新値三本足陽転値
35595.49　　均衡表基準線(週足)
35364.31　　25日移動平均線
34807.82　　ボリンジャー:-1σ(13週)
34639.35　　均衡表転換線(週足)
34506.72　　均衡表基準線(日足)

34279.92　　★日経平均株価21日終値

34259.68　　6日移動平均線
34186.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
33367.36　　ボリンジャー:-1σ(25日)
33008.58　　均衡表転換線(日足)
32803.69　　ボリンジャー:-2σ(13週)
32313.39　　ボリンジャー:-3σ(26週)
31370.42　　ボリンジャー:-2σ(25日)
30799.56　　ボリンジャー:-3σ(13週)
29373.47　　ボリンジャー:-3σ(25日)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　92.91(前日90.98)
ST.Slow(9日)　　89.72(前日83.70)

ST.Fast(13週)　 35.93(前日27.89)
ST.Slow(13週)　 28.38(前日23.47)

［2025年4月21日］

株探ニュース