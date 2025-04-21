【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(21日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
43552.55 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42824.35 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41679.36 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41355.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40820.22 ボリンジャー:＋2σ(13週)
39806.17 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39358.21 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38816.08 ボリンジャー:＋1σ(13週)
38192.68 均衡表雲上限(日足)
38181.82 200日移動平均線
37932.97 26週移動平均線
37591.45 75日移動平均線
37361.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
37357.53 均衡表雲下限(日足)
37272.03 均衡表雲上限(週足)
36811.95 13週移動平均線
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36059.78 ボリンジャー:-1σ(26週)
35617.56 新値三本足陽転値
35595.49 均衡表基準線(週足)
35364.31 25日移動平均線
34807.82 ボリンジャー:-1σ(13週)
34639.35 均衡表転換線(週足)
34506.72 均衡表基準線(日足)
34279.92 ★日経平均株価21日終値
34259.68 6日移動平均線
34186.59 ボリンジャー:-2σ(26週)
33367.36 ボリンジャー:-1σ(25日)
33008.58 均衡表転換線(日足)
32803.69 ボリンジャー:-2σ(13週)
32313.39 ボリンジャー:-3σ(26週)
31370.42 ボリンジャー:-2σ(25日)
30799.56 ボリンジャー:-3σ(13週)
29373.47 ボリンジャー:-3σ(25日)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 92.91(前日90.98)
ST.Slow(9日) 89.72(前日83.70)
ST.Fast(13週) 35.93(前日27.89)
ST.Slow(13週) 28.38(前日23.47)
［2025年4月21日］
株探ニュース