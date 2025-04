宮古島産シークヮサーと島唐辛子使用！TIDA CREATION「KARASCO　VERY HOT」

宮古島市のTIDA CREATIONは、2024年に開発したクラフトホットソース「KARASCO」新フレーバー、激辛タイプの「VERY HOT」を2025年4月20日(日)から販売中。

TIDA CREATION「KARASCO VERY HOT」

価格 : 1,566円(税込)

販売店: 島cafeとぅんからや

宮古島で、人気のカフェを運営してきたTIDA CREATIONが満を持して開発したクラフトホットソース「KARASCO」は、2024年の記録的な猛暑の中、独自開発の宮古島産シークヮサーと島唐辛子を素材にした爽やかな酸味と辛みが楽しめます。

今回の新フレーバー激辛タイプは、より辛みをアップした調合で、辛い物好きの方にご満足いただける万能調味料に仕上がっています。

「KARASCO」の宮古島産シークヮサーと島唐辛子の最強コンボが、どんな料理もアップデートさせてくれます。

南国宮古島の自然の恵みと共に楽しめます。

カフェのメニューで培ってきた開発力を活かし、同店オリジナルシークヮサー胡椒をベースに素材の調合や無添加などの製造方法にもこだわり抜き完成した「VERY HOT」は店頭のみで販売。

「島cafeとぅんからや」でのご飲食の際に試食できます。

自宅で楽しめる沖縄の味「KARASCO」は、宮古島のお土産にもおすすめです。

ご自宅で色々な料理にプラスして、ベストマッチを探してみてください。

島cafeとぅんからや

■「島cafeとぅんからや」概要

運営 : 株式会社TIDA CREATION

所在地 : 沖縄県宮古島市上野字新里1214

電話番号: 0980-76-2674

営業時間: 11:30〜17:00

定休日 : 月曜日 木曜日

