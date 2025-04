パン屋さんを訪れたかのようなリアルな世界観！BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう横浜店」

BACON(べーこん)は、ベーカリーやスイーツに特化したミニチュアアート作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう横浜店」(神奈川県横浜市)を2025年5月14日(水)〜6月8日(日)に開催します。

BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう横浜店」

BACON(べーこん)は、ベーカリーやスイーツに特化したミニチュアアート作品だけを集めた合同写真展&物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう横浜店」(神奈川県横浜市)を2025年5月14日(水)〜6月8日(日)に開催。

“リアルすぎる”とSNSで話題沸騰中!クリエイター62組による、見て・撮って・買える新感覚のミニチュアベーカリー展を神奈川県で初開催します。

■ミニチュアパン&ベーカリーの祭典「ミニチュアベーカリーの世界展」とは?

20万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」のなかでも特に人気が高いのがパンやケーキ、パイなど食べ物を中心としたミニチュア作品です。

今にも美味しそうな香りが漂ってきそうなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気を楽しめます。

また、館内はすべて撮影OKなので、様々な角度から撮影をして、自分だけの1枚を撮影・SNSに投稿できます。

■SNSで話題沸騰!注目クリエイターの新作が“そごう横浜”で初公開!

見どころのひとつは、「Sherry&Rose(@sherry_roses)」が手がける、クロワッサンやサンドイッチが丁寧にディスプレイされたベーカリー作品『新かまどのベーカリー“horno”』。

まるで本物のパン屋さんを訪れたかのようなリアルな世界観が魅力です。

さらに、「ミヤケ千夏(@mini_chinatsu)」による、木箱の中に広がるミニチュアのベーカリーカフェは、繊細な造形とあたたかみのある空間演出で多くの来場者を惹きつけます。

そして、「Jun(@jun_kone)」によるケーキ屋さんの作品には、よく見ると動物たちが隠れているという、ユーモアあふれる仕掛けも。

いずれもそごう横浜会場で初披露となる話題作です。

■毎回完売の限定アイテムも多数!ミニチュアグッズ販売コーナー

会場内の物販コーナーでは、毎回完売必至の「Sherry&Rose(@sherry_roses)」や「甘花(@amahana_sweets)」、「coco cherie(@cococherie9)」といった人気クリエイターによる限定グッズが登場。

そのほか、「cototto(@cototto_handmade)」をはじめ、多彩な作家たちのこだわりのアイテムがずらりと並びます。

ここでしか手に入らない貴重な一点モノの作品も多数登場する予定です。

各地で話題を呼ぶミニチュアアートの世界が、ついに“そごう横浜”に登場!この機会に、繊細かつ心ときめくミニチュアの魅力を、ぜひ会場で体感してください。

■世界のパン文化をミニチュアで旅する、特設POP UPブースが出現!

会場内には、フランスやイギリスなど、世界各地のパン文化をミニチュアで表現した特設エリアが登場。

バゲットやカンパーニュといった定番のパンが、本物と見紛うほど精巧な見た目で、小さなアートとして並びます。

なかでも注目は、「EMIPAN(@emipan_pan)」や「patopatton’sbakery(@patopatton__bakery)」が手がける、実際のパン素材を使用したリアルな作品群。

全8組のクリエイターが参加し、世界のベーカリーをテーマにした新作を披露します。

アートとパンが融合した、ここでしか味わえない体験をぜひ楽しめます。

■本物とミニチュア、見分けられますか?“究極の見比べ展示”も実施!

リアルな質感と仕上がりで話題のミニチュアアートを、実際のパンと並べて展示する特別コーナーも見逃せません。

「Tinys(@tinys_miniature)」や「sou_miniature(@sou_miniature)」が制作したミニチュア作品は、その精巧さから“本物と見間違える”とSNSでも話題に。

果たしてどちらが実物で、どちらがアートなのか?展示を見ながら楽しめる“見分けクイズ感覚”の体験は、来場者を驚かせること間違いなし。

五感をくすぐるこの特別展示で、ミニチュアアートの奥深さをぜひ味わってください。

■つくって楽しい!飾ってかわいい!週末限定のミニチュアベーカリーワークショップ開催!

講師 :cococherie (Instagram:@cococherie9)

制作物:「くまさんロールケーキ作り」

参加費:2,200円

日程 :5月24日(土)

時間 :午前10時30分〜午後4時30分

講師 :Espoir (Instagram:@espoir804)

制作物:「アニマルバーガーorタルト」

参加費:1,650円

日程 :5月17日(土)、5月31日(土)、6月1日(日) 、6月7日(土)

時間 :午前10時30分〜午後4時20分

※当日、バーガーかタルトのどちらか(大or小サイズ)をお選びいただきます。

講師 :ミヤケ千夏 (Instagram:@mini_chinatsu)

制作物:「フルーツパフェ」

参加費:2,200円

日程 :5月18日(日)、5月25日(日)、6月8日(日)

時間 :午前11時00分〜午後5時40分

※予定ですので変更になる場合があります。

※事前予約制

(4月15日(火) 10時30分予約スタートとなります)

※当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

※参加費はすべて税込表記です。

■ココでしか買うことのできない、ミニチュアベーカリーの限定グッズが登場!!

<甘花>

・スイーツボールペン 4,840円

<coco cherie>

・あさごぱん 朝食セット 2,200円

<Mm house>

・クリアケースの中の小さな世界 価格未定

<まいにちごまふぅ>

・全粒粉ビスケットサンドキーホルダー 2,200円

<Tinys>

・ワッフル 2,600円

<A’s cafe>

・フルーツタルトセット 価格未定

<mh_mignonne>

・どうぶつバーガー 2,800円

<ミニチュアパン工房 うさぎパン>

・いちごとベリーのチョコドーナツセット 1,000円

<ことなのうそっこ食堂>

・ミニチュアフードセット 3,000円〜

<kitsuneiro>

・ブックマーカー 2,200円

<ARANKO LEMON>

・抹茶パンダマドレーヌキーホルダー 2,900円

上記は一部の発売予定アイテムになります。

※すべて税込表記

【企画展概要】

企画展名: ミニチュアベーカリーの合同写真展&物販展

「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう横浜店」

開催日時: 2025年5月14日(水)〜6月8日(日)

◎午前10時〜午後8時

◎最終入場は閉場時間の30分前まで ※最終日は午後6時閉場

会場 : そごう横浜店 8階=催会場

神奈川県横浜市西区高島2-18-1

入場料 : 一般(小学生以上)…500円(400円)

未就学児…無料

※( )内はミレニアム/クラブ・オンカード、

ミレニアム/クラブ・オンアプリ、

そごう横浜店LINE友だちの提示価格

※障がい者手帳各種ご提示で、

ご本人さまと同伴1名さままで無料でご入場

出展者 : 62組

主催 : ミニチュアベーカリーの世界展実行委員会

企画 : BACON

※上記は予定のため、内容は変更になる可能性があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post パン屋さんを訪れたかのようなリアルな世界観!BACON「ミニチュアベーカリーの世界展 in そごう横浜店」 appeared first on Dtimes.