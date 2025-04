3種計40種類以上のボイスを収録！プレミアムバンダイ「DXおしゃべりゴチゾウセット08」

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、サウンドユニットを搭載した「ゴチゾウ」シリーズの新アイテム「DXおしゃべりゴチゾウセット08」の予約受付を2025年4月14日(月)より開始。

プレミアムバンダイ「DXおしゃべりゴチゾウセット08」

・セット内容:おしゃべりスパーキングミゴチゾウ…1

おしゃべりチョコルドゴチゾウ…1

おしゃべりブレイクッキーゴチゾウ…1

・価格 :5,390円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ:おしゃべりスパーキングミゴチゾウ

…W約44mm×H約62mm×D約28mm(変形前)

おしゃべりチョコルドゴチゾウ

…W約44mm×H約59mm×D約28mm(変形前)

おしゃべりブレイクッキーゴチゾウ

…W約44mm×H約60mm×D約29mm(変形前)

・商品素材 :PC・MABS・PP(共通)

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:中国

・電池 :LR44×6 ※セットされている電池はテスト用です

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年4月14日(月)16時〜2025年6月2日(月)23時予定

・商品お届け:2025年9月予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、『仮面ライダーガヴ』より、サウンドユニットを搭載した「ゴチゾウ」シリーズの新アイテム「DXおしゃべりゴチゾウセット08」の予約受付を2025年4月14日(月)より開始しました。

(発売元:バンダイ)

■商品特長

『仮面ライダーガヴ』より、「DXおしゃべりゴチゾウ」シリーズの最新作として、「DXおしゃべりゴチゾウセット08」を商品化します。

この商品には、仮面ライダービターガヴ スパーキングミフォームの変身に使用する「スパーキングミゴチゾウ」、仮面ライダーヴァレン チョコルドフォームの変身に使用する「チョコルドゴチゾウ」、そして仮面ライダーベイク ブレイクッキーフォームの変身に使用する「ブレイクッキーゴチゾウ」の3種を収録。

通常DX版のライダーゴチゾウシリーズから全パーツを新規造形することで音声ユニットを搭載し、様々な音声が発動可能となりました。

背面にボイス発動用のスイッチを新設し、3種計40種類以上のボイスを収録。

「ゴチゾウモード」とそれぞれのゴチゾウの使用者に合わせた「ダークショウマ/絆斗/酸賀モード」の切り替えが可能となっており、ゴチゾウモードでは様々な感情のゴチゾウボイスが楽しめます。

モード切り替えを行うと、ダークショウマ(演:知念英和)、辛木田絆斗(演:日野友輔)、そして玩具初収録となる酸賀研造(演:浅沼晋太郎)のボイスが発動します。

※スパーキングミゴチゾウには「ダークショウマモード」、チョコルドゴチゾウには「絆斗モード」、ブレイクッキーゴチゾウには「酸賀モード」がそれぞれ搭載されています。

加えて、「ゴチゾウ自動おしゃべりモード」も搭載。

モードを切り替えると、ランダムで5種類のゴチゾウボイスが自動で発動します。

ブレイクッキーゴチゾウには、劇中のBGMを収録。

印象的な音楽と共に、各種ボイスが楽しめます。

さらにスパーキングミゴチゾウは「DX変身ベルト ビターガヴ」と、チョコルドゴチゾウは「DX変身銃ヴァレンバスター」と、ブレイクッキーゴチゾウは「DX変身銃ベイクマグナム」とそれぞれ連動が可能。

通常DX版のゴチゾウ同様に変身遊びが可能なほか、変身アイテムから流れる音声に加えてゴチゾウからも効果音を発動させることが可能です。

※商品のセット内容以外はすべて別売りです。

※DXおしゃべりゴチゾウシリーズはサイズの都合上、一部他商品にセットできない場合があります。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

