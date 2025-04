アロフト東京銀座の屋上に、グリルブランド「Weber(ウェーバー)」と、ハンモックブランド「LA SIESTA(ラシエスタ)」とコラボした、バーベキュービアガーデンが誕生。

高性能グリルで焼き上げるバーベキューを楽しんだり、ハンモックでくつろいだりできる「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」が期間限定で開催されます☆

アロフト東京銀座「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」

開催期間:2025年4月26日(土)〜冬季休業まで

営業時間:平日18:00〜23:00、土日祝15:00〜23:00 ※悪天候時クローズ、バーベキューの最終来店20:30

料金:

1)スタンダードプラン(お食事のみ) 1名 6,600円(税込)

2)A5ランク黒毛和牛プラン(お食事のみ) 1名 9,500円(税込)

3)フリーフロードリンク追加(お好きなプランに追加可能)1名 3,300円(税込)

4)シャンパン込みプレミアムフリーフロードリンク追加(お好きなプランに追加可能)1名 8,400円(税込)

スタンダードプランメニュー内容:

やみつきポップコーン生野菜スティックとアロフト自家製ディップ季節野菜のブロシェットカマンベールとシラス 春野菜のアヒージョホタテ貝のパセリバターサーモンのレモンハーブ鶏もも肉のバルサミコマリネフランクフルト牛肩ロース カチュンバルとトルティーヤ添え味噌と大葉の焼きおにぎりベリーのクラフティー バニラアイスとメイプルソース

※仕入れ状況によりメニューが変更になる場合があります

会場:アロフト東京銀座 ルーフトップバー「Roof Dogs」(東京都中央区銀座6-14-3)

マリオット・インターナショナル傘下の次世代型ライフスタイルホテル「アロフト東京銀座」が、2025年4月26日より期間限定で「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」を開催。

アメリカ発のグリルブランド「Weber(ウェーバー)」と、ドイツのハンモックブランド「LA SIESTA(ラシエスタ)」とコラボレーションした、バーベキュービアガーデンの誕生です!

銀座の屋上に、仲間とわいわい楽しむバーベキューや、空を眺めながら読書やうたた寝ができるハンモックが登場。

さらに、ヴィンテージカーを改装したカクテルトラック“eddie”で、本格的なカクテルが楽しめます。

「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」は音楽に体を揺らすなど、“思い思いの過ごし方”が叶う、遊ぶ心あふれるオープンガレージです☆

訪れるたびに新しい発見がある、都会の隠れ家空間が誕生します!

「Weber」のグリルで楽しむバーベキュー

「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」では、アメリカ生まれのグリルブランド「Weber」の高性能グリルが使用できます。

直火で焼き上げることで、香ばしさとジューシーさを引き出し、素材の旨みを最大限に引き立てることが可能。

旬の食材や贅沢な肉料理を自分たちで仕上げ、仲間とわいわい楽しむ、屋上ならではの開放感ある空間を演出します!

「LA SIESTA」のハンモック

“何もしない贅沢”を体感できるのが、ドイツ発ハンモックブランド「LA SIESTA(ラシエスタ)」の空間。

空を仰ぎながらくつろぐハンモックの心地よさは、まるで別世界のようです。

都会の喧騒を忘れ、ただただのんびり過ごす、そんなひとときが楽しめます☆

サントリーの逸品を使ったドリンク

アロフト東京銀座バーテンダーオリジナルカクテルをはじめ、サントリー樽生ビールやウイスキー、モクテルなど料理に合うペアリングも自由自在。

2025年6月末までの期間限定で、ジャパニーズウイスキーやスコッチウイスキーなど、世界五大ウイスキーの飲み放題も用意されます。

夕暮れ時にゆったりとグラスを傾ける、そんな“大人のガレージタイム”を提供してくれる場所です☆

高性能グリルで楽しむバーベキューとくつろげるハンモックで、“思い思いの過ごし方”が叶う都会の隠れ家空間。

アロフト東京銀座の「BBQ Open Garage - The Box of Wonders」は、2025年4月26日〜冬季休業まで開催です!

