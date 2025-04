8種類のビタミン配合で1日必要量の1/3を補充！F＆W「ホエイプロテイン 600gシリーズ」

スポーツニュートリション専門ブランドF&Wより、トレーニングに役立つ成分を新たに複数配合したホエイプロテインコンセントレート(以下 WPC)新商品を、2025年4月14日より販売中。

F&W「ホエイプロテイン 600gシリーズ」

商品ラインナップ:チョコレート風味、ベリー風味、カフェオレ風味

内容量 :600g(約20食分)

税込み販売価格 :3,980円

スポーツニュートリション専門ブランドF&Wより、トレーニングに役立つ成分を新たに複数配合したホエイプロテインコンセントレート(以下 WPC)新商品を、2025年4月14日より販売中です。

また4月28日からは新商品のクレアチンパウダーと、パッケージデザインをリニューアルしたグルタミンパウダーも販売開始します。

8種ビタミンと乳酸菌を配合

特徴

1:1食あたりのたんぱく質20g以上配合

※チョコレート風味(20.8g)、カフェオレ風味(21g)、ベリー風味(21.2g)

2:8種類のビタミン配合で1日必要量の1/3を補充(ビタミンC、B群、A、Eなど)

3:1食あたり約500憶個の乳酸菌を配合(500gのヨーグルト約10個分に相当)

チョコレート風味

ベリー風味

カフェオレ風味

■4月28日 新発売およびパッケージリニューアル販売商品

クレアチンパウダー

グルタミンパウダー

商品名 :F&W クレアチンパウダー

内容量 :500g(100食分)

税込み販売価格:2,480円

商品名 :F&W グルタミンパウダー

内容量 :500g(100食分)

税込み販売価格:1,980円

特徴

1:ハードなトレーニングをサポートしてくれる、アスリートにお勧めのアミノ酸

2:特にプロテインと相性が良く、組み合わせても風味を損なうことなく飲める設計

F&Wは2021年5月に誕生し、スポーツニュートリションブランドとしてプロテイン・BCAA・EAA、サプリメントなどを展開しています。

