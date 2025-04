ドミノ・ピザが贈る、世界旅行気分が楽しめるピザ「ワールドドミノ 欧州編」が新たに登場。

欧州4ヵ国の人気肉ピザが、日本のクワトロ・ピザに集結します!

ドミノ・ピザ「ワールドドミノ 欧州編」

販売期間:4月21日(月)〜5月25日(日) ※数量限定のため、なくなり次第販売終了

価格:

<デリバリー> S 3,580円、 M 4,380円、L 5,080円 ※すべて税込

<お持ち帰り半額> S 1,790円、 M 2,190円、L 2,540円 ※すべて税込

内容:

1.スペイン・BBQスペシャル

2.フランス・ミートラバーズフェスティバル

3.ポーランド・ハム&マッシュルーム

4.オランダ・ガーリックグリルドビーフ

宅配ピザチェーン ドミノ・ピザから、世界各国のドミノ・ピザで愛されている肉ピザを日本人好みにアレンジした「ワールドドミノ 欧州編」が登場。

スペイン・フランス・ポーランド・オランダのピザを一度で楽しめるメニューです!

世界90以上の市場で展開するドミノ・ピザならではのネットワークを活かし、欧州各国の「人気肉ピザ」を、日本で一度に楽しめるクワトロ・ピザとして開発。

「ワールドドミノ 欧州編」は、子どもから大人まで幅広い世代に愛される食べ物として「肉」がテーマ。

スペイン・フランス・ポーランド・オランダ、それぞれの国で愛される4つの肉ピザを、1枚で楽しめるクワトロ・ピザに仕立てられています。

肉料理が盛んなスペインとフランスは欧州の中でも美食国として知られ、調理方法へのこだわりは日本の食文化にも大きな影響を与えています!

そんな、スペインからの肉ピザはスモーキーなベーコンの香りと、BBQソースの甘みが絶妙に絡む「スペイン・BBQスペシャル」

フランスからはローストチキンや粗挽きソーセージ、ビーフパティ、フライドオニオンを贅沢にのせたボリューム満点の「フランス・ミートラバーズフェスティバル」が登場です。

日本人にも馴染みある定番の味やピザを通じて、2ヵ国をもっと好きになってほしい、という想いから選ばれました☆

ポーランドとオランダは日本の食文化にあまり馴染みのない国だからこそ、この機会に楽しんでほしい、という想いで選択。

豚肉を中心に食を楽しむポーランドからは、ハムとマッシュルームの黄金コンビを楽しむ、シンプルながら奥深い味わいの「ポーランド・ハム&マッシュルーム」がラインナップ。

オランダからはスパイス香るシャワルマ風ビーフに、濃厚ガーリックソースがアクセントの「オランダ・ガーリックグリルドビーフ」がラインナップされています。

「幕ノ内弁当」のように、“少しずつ異なる味を楽しむ文化”を持つ日本人のために開発したクワトロ・ピザで、4つのピザを提供する「ワールドドミノ 欧州編」

各国で人気TOP3にランクインする肉ピザ4種類が楽しめ、自宅にいながら世界旅行気分が味わえます!

スペイン・BBQスペシャル

トッピング:トマトソース、ビーフパティ、ローストチキン、燻しベーコン、クリスピーベーコン、BBQソース

情熱の国・スペインで人気の「テキサス」ピザを、日本向けにアレンジした「BBQスペシャル」

燻しベーコン&クリスピーベーコンの2種のベーコン、ビーフ100%パティ、ローストチキンの肉盛りトッピングで食べ応え抜群です。

ドミノ・ピザ特製のスモーキーなBBQソースが、お肉の旨味を引き立てるおいしさ。

ジューシーな味わいとスモークの香ばしさで、スペイン旅行気分を楽しめます☆

スペインのCMO Silvia Serrano Gonzalez コメント

(BBQスペシャルの元になった)「Texas BBQ」は最も人気のあるスペシャルメニューの一つ。

スペイン人は、これを特別な日に最高の仲間と楽しむのが大好きなんですよ。

日本の友人たちが私たちと同じように楽しんでくれることを願っています!

フランス・ミートラバーズフェスティバル

トッピング:トマトソース、ローストチキン、粗挽きソーセージ、ビーフパティ、BBQソース、フライドオニオン

「ミートラバーズフェスティバル」は、フランスで愛される「カンニーバール」を日本向けにアレンジしたピザ。

ローストチキンやビーフ100%パティ、粗挽きソーセージを贅沢に使用しています。

そこに、カリッと揚げたフライドオニオンと、ドミノ・ピザ特製のスモーキーBBQソースをトッピング。

肉の旨味と香ばしいオニオンの食感が楽しく、こだわりの詰まったボリューム満点ピザです!

フランスのCMO Capucine Gagnez コメント

日本の皆様、ミートラバーズフェスティバルの元になった「Cannibale」はフランス人に最も人気のあるピザで、売上の20%を占めています!

フランス人は肉が大好きで、ローストチキン、ソーセージ、牛ミンチ、BBQソースが人気です。

日本のお客様に楽しんでいただけるよう祈っています!

ポーランド・ハム&マッシュルーム

トッピング:トマトソース、オニオン、ハム(ダブル)、マッシュルーム(ダブル)

「ハム&マッシュルームは、ポーランドの国民的ピザ「カプリチョーザ」を日本向けにアレンジ。

国産フレッシュマッシュルームやシャキシャキのオニオン、ひと口サイズのハムをバランスよくトッピングし、シンプルながらも奥深い味わいが楽しめる1枚です。

日本オリジナルのトマトソースと国産のマッシュルームを使用して、日本人好みの味わいに!

欧州の美しい街並みを思い浮かべながら、まろやかな味を楽しめます。

ポーランドのCMO Patrycja Venulet コメント

ハム&マッシュルームの元になった「Capricciosa」は、リッチな満足感を求めるなら外せません。

ハムのスモーキーで少し塩辛い風味が、新鮮なマッシュルームと完璧にマッチし、モッツァレラと生地ですべてをまとめている。

具材が多すぎず、私のお気に入りの一品です!

オランダ・ガーリックグリルドビーフ

トッピング:トマトソース、シャワルマ風ビーフ、ガーリックソース

オランダで人気の「ピザシャワルマ」を日本向けにアレンジした「ガーリックグリルドビーフ」

5種のスパイスを効かせたシャワルマ風ビーフをグリルで焼き上げ、外はカリっ・中はジューシーに仕上げられています。

香ばしさがたまらない特製ガーリックソースと、ホワイトカラーのソースが、見た目にも華やかな1枚。

オランダの風を感じられるような、香り豊かなピザです☆

オランダのCMO Casper Mooyman コメント

オランダ人はこのレシピが大好きなんだ!

よく知られているトマトソースとモッツァレラチーズ、そして強烈な中近東風味の肉と新鮮なガーリックソースの完璧な組み合わせだ。

欧州4ヵ国でそれぞれ人気の肉ピザを1枚で楽しめるクワトロ・ピザで、自宅にいながら世界旅行気分を満喫。

ドミノ・ピザの「ワールドドミノ 欧州編」は、2025年4月21日から5月25日まで販売です!

ブランケット・フードコンテナ・クリアボトル付き!ドミノ・ピザ「リラックマ」わくわくセット ブランケット・フードコンテナ・クリアボトル付き!ドミノ・ピザ「リラックマ」わくわくセット 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 各国で人気の肉ピザ4種類を1枚のクワトロに!ドミノ・ピザ「ワールドドミノ 欧州編」 appeared first on Dtimes.