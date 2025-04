星野リゾートが展開する「リゾナーレトマム」は6月1日より、ギフトブランド『MARLMARL』プロデュースの宿泊プラン「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」の提供を開始する。リゾナーレトマムの全景北海道のほぼ中心に位置し、針葉樹の森に抱かれた高台にたたずむリゾートホテル「リゾナーレトマム」に、1室のみのファーストバースデールームが登場する。

「ご家族の負担を減らしながらも、初めてのお誕生日を記憶に残る特別な一日にしてほしい」。そんな想いから誕生した同ルームは、ベビー・キッズ向けのギフトブランド『MARLMARL』監修のもと、特別な飾り付けやフォトスポット、子どもの1歳の誕生日をお祝いするのに必要な定番要素がすべて詰まった特別な部屋となっている。「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」ファーストバースデールーム(フォトスポット)ワクワクするような世界観が表現されたフォトスポットでは、時間に制限されることなく好きなタイミングで撮影できるのがうれしいポイント。子どもの様子をうかがいながら、日常とは少し違ったSNS映えする写真を撮ることができる。「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」(左)選び取りカード、(右)バースデーケーキまた、一升米や選び取りカードが用意されているほか、家族みんなで味わう初めてのバースデーケーキは、アレルギーに配慮した仕様に。「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」バースデースタイリングボックス(一例)さらに、子どものドレスアップをかなえるべく、クラウンやお洋服が入った「バースデースタイリングボックス」も用意されている。「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」ファームエリアなお、一般的にホテルは時期によって値段が異なるが、同プランは年中同一料金で大人1名1泊あたり5万2,000円(大人2名・添い寝のお子さま1名利用時)。グリーンシーズンには、牛やヤギ、羊、馬が暮らす約100ヘクタールの「ファームエリア」を散策したり、インドアウエーブプール「ミナミナビーチ」で「わくわくビーチデビューセット」を借りて初めてのプール体験をするのもおすすめだという。「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」霧氷テラス一方、ウィンターシーズンには、雄大な日高山脈を望むことができる「霧氷テラス」できらきらときらめく絶景を眺められる。防寒着も用意されているため、寒い日でも安心。四季折々の絶景や豊富なアクティビティを満喫できる同ホテルでは、一年中どのタイミングで来てもリゾートでの思い出作りがかなうという。「Happy 1st Birthday Trip in RISONARE Tomamu」(左)客室で楽しめるドリンク、(右)展望ジェットバスさらに同プランでは、子どもが寝た後に大人だけのリラックスタイムを過ごすことも可能。授乳中でも心置きなく乾杯できるノンアルコールドリンクやハーブティーが提供されるほか、客室には展望ジェットバスやプライベートサウナが完備されており、子どもの様子を気にかけながらも、リラックスした時間を過ごせる。提供期間は6月1日〜通年。料金は大人1名1泊あたり5万2,000円(大人2名・添い寝のお子さま1名利用時)で、ビュッフェスタイルの夕食・朝食の優先チケット、各種お祝いアイテム、カートドライブ利用チケット(レジャーシートレンタル付き)もしくは子どもの防寒着レンタルが含まれている。なお、予約は宿泊日の25日前までに。