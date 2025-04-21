À©ºîÈñ500²¯¥¦¥©¥ó¤â¡È»ëÄ°Î¨Çú»à¡É¡Ä½÷Í¥¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¡¢¼ç±éºî¤Ø¤Î»¿ÈÝ¤Ë¸ÀµÚ¡ÖÊì¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
½÷Í¥¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¤¬¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¡ØÀ±¤¬¥¦¥ï¥µ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤Î·ëËö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡ØÀ±¤¬¥¦¥ï¥µ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»ëÄ°Î¨2¡óÂæ¤Î¶ì¤¤½ªËë
4·î20Æü¡¢¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¡×¤Ç¡Ö¾¯¤·ÃÙ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤«¤é»ä¤Ï±Ç²è¤Î»£±Æ¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±Ç²è¤ÎÊý¤Ëµ¤¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤ÂæËÜ¤¬Íè¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡£2¤Ä¤Î¤³¤È¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÂÎ¤ÎÀ©ºî²áÄø¤¬¤¹¤´¤¯¿·¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë»öÁ°À©ºî¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÊüÁ÷¤Þ¤Ç¤Ë2Ç¯¤â¤«¤±¤Æ¸å½èÍý¤ò¤·¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÊ£»¨¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍý²ò¤·¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Öºî²È¤ÏºÇ½é¤«¤é¡ÈÌ¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Êª¸ì¡É¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬¡ÈÌµ½ÅÎÏ¶õ´Ö¤Ç¿Í´Ö¤¬»ÒÂ¹¤ò»Ä¤»¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¸¦µæ¼ÔÌò¤ò±é¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À©ºî¿Ø¤«¤é¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Ç¡È±§Ãè¡É¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¹¥¤·ù¤¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£¤É¤ÎÃÊ³¬¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢Àè¤ËÄ©Àï¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¶ìÏ«¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª²ó¤Ç¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥¤¥ô¡¦¥¥à¤¬½Ð»º¸å¤Ë»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬»à¤Ì¤È¡¢É¬¤º»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¡£¤¦¤Á¤ÎÊì¤âÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡ÈÍè½µ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¤³¤ì¤ÏÇ¯ÇÛ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë¤¯¤¤Å¸³«¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìµ½ÅÎÏ¾õÂÖ¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂè16ÏÃ°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±§Ãè¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ìµ½ÅÎÏ¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢1ÏÃÊ¬¤ò»£¤ë¤Î¤Ë2¥«·î°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿¡£ËèÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¥ï¥¤¥ä¡¼¤ËÄß¤é¤ì¤Æ15»þ´Ö»£±Æ¤·¡¢¡È¤â¤¦²¼¤í¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£·ì¤Î½ä¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ìÏ«¤òÅÇÏª¡£
¡Ö¤½¤ì¤ò1Ç¯¤â»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æº£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»£±Æ2¥«·îÌÜ¤Ë¤Ï¡È¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ÏºîÉÊ¤¬Ìµ»ö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀ±¤¬¥¦¥ï¥µ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤Ï¡¢500²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó50²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÎÀ©ºîÈñ¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿Ä¶Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊüÁ÷½é´ü¤«¤é¥Ù¥Ã¥É¥·¡¼¥ó¤äÆñ²ò¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é·É±ó¤µ¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËºÇ½ª²ó¤Ç¥¤¥ô¡¦¥¥à¤¬½Ð»ºÄ¾¸å¤Ë»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¸³«¤¬¡¢¶¯¤¤ÈãÈ½¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥³¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1980Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£1999Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø½÷¹â²øÃÌ2¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥µ¥ó¥É¥¥¡¢³Ø¹»¤Ø¹Ô¤³¤¦¡ª¡Ù¤ÇRAIN¤È¶¦±é¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡£¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥¹¥¿¡ÁÎø¤¬½ÐÍè¤ë¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¡ØºÇ¹â¤Î°¦¡ÁÎø¤Ï¥É¥¥¥°¥ó¥É¥¥¥°¥ó¡Á¡Ù¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬Â¿¤¯¡¢2019Ç¯¤â¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØÄØ¤Î²Öºé¤¯º¢¡Ù¤Ï»ëÄ°Î¨20¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡È¥é¥Ö¥³¥á½÷²¦¡É¡¢¡È»ëÄ°Î¨½÷²¦¡É¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´Ú¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷Í¥¤Î1¿Í¡£2022Ç¯10·î¤Ë10ºÐÇ¯²¼¤Î²Î¼ê¥±¥Ó¥ó¡¦¥ª¡¼¤È·ëº§¤·¤¿¡£