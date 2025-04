『ファンタスティック４』アイテム「大阪コミコン」で先行販売 ─ 『アベンジャーズ：ドゥームズデイ』フォトスポット登場

2025年5月2日~4日までの3日間、インテックス大阪にて開催される「大阪コミックコンベンション2025」にて、最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』のアイテムが先行販売される。さらに、ロバート・ダウニー・Jr.の電撃復帰で話題の『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』フォトスポットも登場する。

会場には「MARVEL POP UP STORE/OCC2025」「STAR WARS POP UP STORE/OCC2025」「Grogu Cutest In The Galaxy」ブースが登場。取扱商品は1,500品目以上となる。

注目商品は、2025年7月25日に劇場公開されるマーベル・スタジオ最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』のアイテム。Tシャツやマグカップ、アクリルスタンド、また、原作コミックアートを使用したブラインドマグネットといった最新アイテムが大阪コミコンで先行販売される。

さらに『デットプール』の缶バッジや『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』のブラインドアクリルキーホルダー、マグカップも登場。ほか、今回が初のお披露目となる『スター・ウォーズ』の証明写真風ステッカーは、スマホのケースに入れて持ち歩くこともできる。

限定アイテムとして、キャプテン・アメリカ/バッキーや、大阪デザインのスパイダーマン、アベンジャーズが描かれたヘビーウェイトTシャツや、スター・ウォーズからは大阪コミコンの刻印入りグローグーのピンズ、シスにフォーカスを当てたグリーヴァス将軍、ドゥークー伯爵のヘビーウェイトTシャツといった商品が多数登場!大阪コミコン最終日(5月4日)は「スター・ウォーズの日」として盛り上がる。

会場内の「マーベル・スタジオ」ブースでは、コミコン初日の5月2日に劇場公開となるマーベル・スタジオ最新作『サンダーボルツ*』と、今夏公開予定の『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』、さらにMCUをけん引してきたさらにロバート・ダウニー・Jr.が電撃復帰することでも話題の『アベンジャーズ:ドゥームズデイ(原題)』のフォトスポットも登場予定。

大阪コミコン 2025 開催概要 C2025 Osaka comic con All rights reserved. 会期 2025 年 5 月 2 日(金)11:00~19:003 日(土・祝)10:00~19:004 日(日・祝)10:00~18:00※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@osakacomiccon.jp