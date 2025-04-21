ÉÔÀµÅ´¶Ú¤Ë²Ã¤¨¡Ö¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¹½Â¤·ç´Ù¡×¤â¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ÃÏ¿Ì¤ÇÊø²õ¤·¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¡¡Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î´´Éô¤òÂáÊá
Àè·î¤ÎÃÏ¿Ì¤ÇÊø²õ¤·¤¿¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹©»ö¤ò¼ê¤¬¤±¤¿Ãæ¹ñ´ë¶È¤Î´´Éô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¹½Â¤¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¡¢Êø²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î28Æü¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÂçÃÏ¿Ì¤Ç¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¤¢¤ë·úÀßÃæ¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬Êø²õ¤·¡¢47¿Í¤¬»àË´¡¢47¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¤ÎÁÜººÅö¶É¤Ï19Æü¡¢·úÀß¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¹ñÍ´ë¶È¡ÖÃæÅ´½½¶É¡×¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤Î´´Éô¤òË¡¿ÍÌ¾µÁ¤ÎÉÔÀµ»ÈÍÑ¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥Ó¥ë¤ÎÅ´¶Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÌç¤âÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
Êø²õ¤·¤¿¹âÁØ¥Ó¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¶¯ÅÙ¤¬°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Å´¶Ú¤¬Ç¼ÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê£¿ô¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥¿¥¤À¯ÉÜ¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥ë¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î¹½Â¤¤Ë·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¡¢Êø²õ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÀÕÇ¤¼Ô¤Î½ðÌ¾¤¬µ¶Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ó¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¹©»ö¤Î»ñÎÁ¤ò»ý¤Áµî¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÃæÅ´½½¶É¡×¤Î½¾¶È°÷4¿Í¤¬ÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£