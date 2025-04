長崎ハウステンボスは21日、世界で唯一とした「ミッフィーエリア」(エリア名称未定)のオープン日を6月21日と発表。さらに秋には、同エリアに新たなアトラクションを登場させるとした。「ハウステンボス」の「ミッフィー」をテーマにした新エリアの名称を「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」と発表。オープン日の6月21日は、「ミッフィー」の誕生日でもあり、今年はミッフィー誕生70周年を迎える記念すべき年となる。

同社はきょう21日、「世界唯一のミッフィーをテーマにした新エリア全概要発表会」を開催。「ワクワクが、続々!」を新テーマに掲げ、さらなる成長を目指した戦略を始動させた。発表会には同社代表取締役社長執行役員CEO 高村耕太郎氏(高=はしごだか)が登場。本エリアを「開業以来最大の投資額をかけて取り組むプロジェクト」と説明し、成長戦略の第1弾に位置付けしていることを明かした。記者発表では「ミッフィー・ワンダースクエア」で体験できる世界をイメージした動画や、アトラクション、ショップ、レストランなどの詳細を公開。「ミッフィー・ワンダースクエア」は、アムステルダムシティ内に新たに誕生するエリア。「ミッフィーとなかまたちの憧れの休日」をコンセプトに、ミッフィーと一緒に、物語の主人公になった気持ちで体験できる2つのライド型のアトラクションや、常設グリーティング施設、空間からメニューまで、“かわいい”が溢れる飲食施設と物販施設を展開する。秋に登場予定のアトラクションは、全世界で8500万部以上刊行された同シリーズの絵本やイラストの世界に没入できる屋内ウォークスルー型アトラクションとなる。■ハウステンボス「Miffy Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」【アトラクション】●飛行機やヨットに乗って、ミッフィーと一緒に冒険する2つのライドアトラクション・Uncle Pilot’s Flight Adventure(アンクルパイロットのフライトアドベンチャー)ミッフィーがパイロットのおじさんと飛行機に乗り空を飛ぶアニメーション作品の世界を体感できるライドアトラクション。アニメーションと同じ赤い飛行機に乗って、ハウステンボスのヨーロッパの街並みを見渡しながら、ミッフィーたちと一緒に臨場感あふれる空の大冒険に出発する。・Miffy & Friends Yacht Sailing(ミッフィー&フレンズのヨットセーリング)アニメーション作品『Miffy‘s Adventures Big and Small “Miffy and the toy boat”』(ディック・ブルーナ原案/ブルーズー・アニメーション・スタジオ 制作)の中で繰り広げられる世界を表現した、ヨット型のライドアトラクション。ミッフィーやなかまたちと一緒ヨットに乗って、ワクワクのセーリング体験を楽しめる。●ミッフィーとフォトショット!待望の常設グリーティング施設が初登場・Greeting Gallery(グリーティングギャラリー)ヨーロッパの街角にあるアートギャラリーをイメージした館内で、ミッフィーとグリーティング&フォトモーメントをお楽しみいただける国内初の常設グリーティング施設。ミッフィーと出会うハウステンボスでのひとときが、特別な体験になること間違いなし。【飲食施設】・Everyday Celebration Kitchen(エブリデイ ・セレブレーションキッチン)ミッフィーやなかまたちと一緒に、特別な今日をお祝いできる大型レストランでは、バルーンやガーランドで飾り付けられた店内と“セレブレーション”をイメージしたグルメやスイーツで、忘れられない一日を彩る。ときめきがギュッと詰まった、特別な一日にふさわしいメニューも新登場。ふわふわ卵の上でミッフィーとメラニーが空で楽しく遊んでいる姿をイメージした「ミッフィー 夢の中のオムライス」は、ごろっと大きな肉を贅沢にトッピングしたボリューム満点のオムライス。また、パステルカラーで統一したバルーンのデコレーションがあしらわれた「ミッフィーのセレブレーションケーキ」は、オリジナルのケーキボックスでテイクアウトも可能。・Holiday Picnic Cafe(ホリデー・ピクニックカフェ)休日にピクニックを楽しむミッフィーをイメージしたテイクアウト専門のカフェ。オリジナルボックスに入ったサンドイッチは、長崎・佐世保名物のレモンステーキ風と卵の2種類が楽しめる。ほかにも、四季折々の花が咲くハウステンボスにぴったりな、花束をイメージしたクレプも登場。花や緑に囲まれたテラスで、ミッフィーと一緒に素敵なピクニックを体験できる。【物販施設】・My Miffy Boutique(マイ・ミッフィーブティック)ミッフィーの世界観が詰まったファッションアイテムが揃うセレクトショップ。ちょっとお洒落な憧れのブティックのような内装の店内で、いつもより特別な“マイ・ミッフィーアイテム”を発見できる。ハウステンボス限定の身に着けグッズやトートバッグなど、こだわりの新作商品も続々登場。「ミッフィー&メラニー ぬいぐるみカチューシャ」は、ミッフィーとメラニーが揃ったよくばりアイテムとなっている。・Bunny Hop Gifts(バニー・ホップ・ギフト)ブルーナカラーを基調としたポップな雰囲気のミッフィーグッズショップ。ハウステンボスオリジナルのぬいぐるみやお菓子、ステーショナリーなど、バラエティに富んだアイテムのお買い物を楽しめる。「ひこうきミッフィーぬいぐるみ」は、ライドアトラクション「Uncle Pilot’s Flight Adventure(アンクルパイロットのフライトアドベンチャー)」をイメージしたハウステンボス限定グッズ。アトラクションを楽しんだ思い出を、ぬいぐるみと一緒に持ち帰ることができる。