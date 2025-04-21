U19½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ç½É¥á¥ó¥ÐーÈ¯É½¡ÄWÇÕ¤Ø¸þ¤±¤ÆÅÄÃæ¤³¤³¤í¤é27Ì¾¾·½¸
¡¡4·î21Æü¡¢ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊJBA¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFIBA U19½÷»Ò¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ø¸þ¤±¤¿U19½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIBA¥¬ー¥ë¥º¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¡Ë¤ÎÂè1¼¡¶¯²½¹ç½É¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼ê27Ì¾¤ÎÊ¿¶Ñ¿ÈÄ¹¤Ï174.1¥»¥ó¥Á¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð18.5ºÐ¤È¤¤¤¦¥á¥ó¥Ðー¹½À®¡£ÅÄÃæ¤³¤³¤í¡ÊENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë¡¢¾¾ËÜ²ÃÎø¡ÊÁá°ðÅÄÂç³Ø¡Ë¡¢ËÙÆâºù²Ö¡Ê¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¥·¥ã¥ó¥½¥óV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë¤é¡¢2006Ç¯ÁáÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÂç³Ø2Ç¯À¸À¤Âå¤«¤é12Ì¾¡¢ÇòÀÐÌïºù¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë¡¢¿¼ÄÅÍ£À¸¡¢¸åÆ£²»±©¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç³Ø¡Ë¤éÂç³Ø1Ç¯À¸À¤Âå¤«¤é15Ì¾¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤Î»Ø´ø¤ò¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Àー¥«¥Æ¥´¥êー½÷»ÒÂåÉ½¶¯²½Éô²ñÄ¹¤ä¥Áー¥à¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÃÓÃ¼Ä¾¼ù¡ÊÀéÍÕ·ÐºÑÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡Ë¥Áー¥à¥êー¥Àー·ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡£U16½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎëÌÚÎÉÏÂ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤â¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥ÕÆþ¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡U19½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£¸å¡¢4·î21Æü¤«¤éÆ±23Æü¤Þ¤ÇÂè1¼¡¶¯²½¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£7·î12Æü¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç¥Á¥§¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØFIBA U19½÷»Ò¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Ç¤Ï¥°¥ëー¥×D¤ËÆþ¤ê¡¢Í½Áª¥°¥ëー¥×¥Õ¥§ー¥º¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ê2°Ì¡Ë¡¢¥Á¥§¥³¡Ê16°Ì¡Ë¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ê31°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¢£
¡ÚÁª¼ê¡Û27Ì¾
ÊÒ»³Êþ»Ò¡ÊF¡¿176¥»¥ó¥Á¡¿´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯¡Ë
ÅÄÃæ¤³¤³¤í¡ÊG¡¿172¥»¥ó¥Á¡¿ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë
Ã«¸ýÍ«²Ö¡ÊF¡¿174¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø2Ç¯¡Ë
Åì¾®É±¡Ê£Æ¡¿177¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø2Ç¯¡Ë
Á¾º¬ÈÞ²ê¹á¡ÊG¡¿159¥»¥ó¥Á¡¿Âó¿£Âç³Ø2Ç¯¡Ë
ÎëÌÚ²Ö²»¡ÊF¡¿174¥»¥ó¥Á¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø2Ç¯¡Ë
Ê¿»³¿¿Êæ¡ÊC¡¿178¥»¥ó¥Á¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø2Ç¯¡Ë
³ÑÍÛºÚÂ¿¡ÊC¡¿177¥»¥ó¥Á¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø2Ç¯¡Ë
¾¾ËÜè½½ïÆà¡ÊF¡¿175¥»¥ó¥Á¡¿´ØÀ¾³°¹ñ¸ìÂç³Ø2Ç¯¡Ë
»³ÅÄ±Ñ¿¿¡ÊC¡¿180¥»¥ó¥Á¡¿»³Íü³Ø±¡Âç³Ø2Ç¯¡Ë
¾¾ËÜ²ÃÎø¡ÊF¡¿176¥»¥ó¥Á¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø2Ç¯¡Ë
ËÙÆâºù²Ö¡ÊG¡¿167¥»¥ó¥Á¡¿¥·¥ã¥ó¥½¥ó²½¾ÑÉÊ¥·¥ã¥ó¥½¥óV¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ë
°ËÆ£ÃÎÎ¤¡ÊF¡¿170¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø1Ç¯¡Ë
ÇòÀÐÌïºù¡ÊC¡¿184¥»¥ó¥Á¡¿¥Ç¥ó¥½ー¥¢¥¤¥ê¥¹¡Ë
¸ÍÄÍÈÞè½¡ÊG¡¿172¥»¥ó¥Á¡¿Åìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç³Ø1Ç¯¡Ë
¿¼ÄÅÍ£À¸¡ÊC¡¿179¥»¥ó¥Á¡¿Åìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç³Ø1Ç¯¡Ë
ÂçÃ«Íý¹á¡ÊC¡¿177¥»¥ó¥Á¡¿ÃÞÇÈÂç³Ø1Ç¯¡Ë
Ê¿ÌîÎ¤Æà¡ÊF¡¿175¥»¥ó¥Á¡¿»³Íü³Ø±¡Âç³Ø1Ç¯¡Ë
¶¶ËÜ²ê°Í¡ÊG¡¿166¥»¥ó¥Á¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø1Ç¯¡Ë
¥á¥ó¥Ç¥£ー¥·¥¢¥é¡ÊC¡¿182¥»¥ó¥Á¡¿Åìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç³Ø1Ç¯¡Ë
À¶Æ£Í¥°á¡ÊF¡¿174¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø1Ç¯¡Ë
»³²¼¾ÐÎâÆà¡ÊC¡¿180¥»¥ó¥Á¡¿ENEOS¥µ¥ó¥Õ¥é¥ïー¥º¡Ë
¸åÆ£²»±©¡ÊF¡¿178¥»¥ó¥Á¡¿Åìµþ°åÎÅÊÝ·òÂç³Ø1Ç¯¡Ë
ËÒÌîÎ°°Í¡ÊG¡¿165¥»¥ó¥Á¡¿»³Íü³Ø±¡Âç³Ø1Ç¯¡Ë
ÎÓºéÎÉ¡ÊG¡¿163¥»¥ó¥Á¡¿Çò鷗Âç³Ø1Ç¯¡Ë
°¤Éô¿´°¦¡ÊF¡¿175¥»¥ó¥Á¡¿Áá°ðÅÄÂç³Ø1Ç¯¡Ë
°¤ÉôÍ§°¦¡ÊF¡¿175¥»¥ó¥Á¡¿Î©¶µÂç³Ø1Ç¯¡Ë
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¥Áー¥à¥êー¥Àー¡¿¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡§ÃÓÃ¼Ä¾¼ù¡ÊÀéÍÕ·ÐºÑÂç³ØÉíÂ°¹â¹»¡Ë
¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¡§ÎëÌÚÎÉÏÂ¡ÊJBA¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡§Ê¿ÅÄ¹ÉÈþ¡Ê¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¢¥é¥ó¥Þー¥ì¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á¡§ÇßÄÅ¤Ò¤Ê¤Î¡Ê±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë
°ìµ¤ÄÌ´Ó¥³ー¥Á¡§ÉÚ»³¿¸»Ê¡ÊJBA¡Ë
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³ー¥Á¡§º´Æ£¹¸°ì¡ÊJBA¡Ë
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥³ー¥Á¡§±±°æÃÒÍÎ¡ÊJBA¡Ë
¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥È¥ìー¥Êー¡§²®Ìî¤Þ¤æ¤ß¡ÊJBA¡Ë
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§ÅÏî´·ÉÂÀ¡ÊJBA¡Ë
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§ÃÛ´Ü·Ä¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥é¥Ó¥Ã¥Ä¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¸ø¼°¥«¥á¥éÌ©Ãå¡ÄU19½÷»ÒWÇÕ½Ð¾ì·÷¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿U18½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü