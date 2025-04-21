明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



２２：００ 米・ジェファーソンＦＲＢ副議長が講演

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：サーティワン<2268>，ブロンコＢ<3091>，マクアケ<4479>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，リアルゲイト<5532>，コメリ<8218>

※東証グロース上場：デジタルグリッド<350A>

※海外企業決算発表：テスラ，ベライゾン・コミュニケーションズ，スリーエムほか



出所：MINKABU PRESS