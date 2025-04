◆ASTRO、日本のファンクラブサイト閉鎖へ

【モデルプレス=2025/04/21】韓国のボーイズグループ・ASTRO(アストロ)が4月21日、公式Xを更新。日本のファンクラブサイトを閉鎖することを発表した。公式サイトでは「【重要】 ASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUB についてお知らせ」と題したお知らせが掲載。「ASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUBサイトは、2026年3月31日(火)をもちまして閉鎖する運びとなりました」と発表し、「長い間、ASTRO JAPAN OFFICIAL FANCLUBに温かいご声援をいただいたAROHAの皆さま、誠にありがとうございました」と伝えた。

閉鎖に伴い、「対象となる会員様には、ファンクラブ年会費のご返金をさせていただきます」とし、「また、ご入会・ご継続更新手続き内容を変更させていただきます」と説明。「ファンクラブ会員の皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んでいる。なお、同グループは4月14日に公式Xを通じて単独コンサート「Stargraphy」の開催を予告。元メンバー・ラキ(ROCKY)の参加も決定し、コンサートビジュアルとして、ラキや2023年に死去したメンバーのムンビン(MOON BIN)含む6人の完全体のビジュアルを披露し、話題となっていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】