今もバイエルンでFWハリー・ケインが大活躍を続ける一方で、当時ケインとともに世代別イングランド代表で切磋琢磨していた男の今は寂しいものとなっている。



その選手とは、ケインと同じ1993年生まれのFWサイード・ベラヒノだ。



ベラヒノはイングランドのWBAでブレイクし、U-21イングランド代表でもゴールを量産。2015年あたりまでは充実のキャリアだった。



しかしWBAからのステップアップが思うように進まず、クラブとの関係も悪化。素行にも問題があり、2019年にストーク・シティを離れてからは各地を転々とするキャリアを歩んできた。





After two years without a goal, Saido Berahino was on the scoresheet again yesterday.



The 31-year-old came off the bench for Tabor Sežana to score in a 2-0 win in the Slovenian second-tier.



His last league goal was in February 2023 for Cypriot side AEL. pic.twitter.com/eCuqRBwP4D