◆藤井夏恋、結婚式への憧れ語る

【モデルプレス=2025/04/21】アーティスト・モデルの藤井夏恋が4月21日、都内で開催された「青山迎賓館」メディアレセプションに出席。結婚式への思いを語った。結婚式場「青山迎賓館」が4月にデザインをリニューアルし、会場名も「NEEDS 青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING」へ変更することに伴い行われた同レセプション。藤井はシルバーのニット素材に短冊状のミラーフィルムがふんだんにあしらわれたベアトップのウェディングドレス姿で登場し、ブッラータチーズへの入刀を行った。

「弾力がすごい!」と楽しみながら入刀を行った藤井。2024年12月に4人組ロックバンド・I Don’t Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚を発表したことを受け、司会から「結婚おめでとうございます」と祝福され、会場中から大きな拍手を浴びると、「ありがとうございます」と満面の笑みを浮かべた。ケーキへの入刀ではない、ブッラータチーズへの入刀の感想を聞かれると「(ケーキへの入刀は)まだやったことないんですけど」とした上で、「こんなに巨大なブッラータチーズがあるとは思わなかった」とコメント。「すごいびっくりしたんですけど、オシャレだし、なんか楽しいですね」と微笑んだ。結婚式に対するイメージを問われると「結婚してから、結婚式を絶対にしたいなという気持ちはあるので、本当に素敵なイメージ。やっぱりご家族とか大切なお友達とかが集まる、最高の1日になるイメージがすごくあります」と思いを馳せた。続けて「お花とかステージの雰囲気とかって、自分たちで決められたりもするじゃないですか。私もそういうものを決めていくのが好きだったりとか、どういう雰囲気にしたいとかの提案とかも、一緒に話していけるのがすごいワクワクしそうだなと思って、楽しみです」と期待に胸を膨らませた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】