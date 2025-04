■BTS J-HOPEが単独ワールドツアー日本公演を開催

【画像】J-HOPEの単独ワールドツアー日本公演に来た坂口健太郎との2ショット(13枚目)/ライブのオフショット

BTSのJ-HOPE(ジェイホープ)が自身のInstagramを更新。俳優・坂口健太郎との2ショットを公開した。

J-HOPEは、4月19日、20日にさいたまスーパーアリーナにて『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』を開催。客席に降りてファンサービスをする姿や、ステージショットなどを含め13枚の写真を投稿した。

中には、デザイナーのNIGO(R)や俳優の坂口健太郎との2ショットも投稿されている。さらにJ-HOPEはストーリーズでその写真を投稿。坂口との2ショットには日本語で「うちの兄ちゃん、最高!」と記されている。

坂口が主演を務めたドラマ『シグナル 長期未解決事件捜査班』(カンテレ・フジテレビ系)の主題歌をBTSが担当したことを機に親交を深めているふたり。SNSでは「ホビ嬉しそう」「”うちの兄ちゃん最高”っていうホビ最高」「こうやって交流が今も続いてるってすごいよね」「本当仲が良い」「すっかり仲良し」「相変わらず仲良しだね!」「うちの兄ちゃんって…ホビさん本当愛おしいな」など、反響が寄せられている。

■画像:『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN』DAY1