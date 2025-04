モデルの藤井夏恋が21日、都内で行われた『NEEDS 青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING』リニューアルオープン記念イベントメディアレセプションに出席し、結婚式への憧れを語った。藤井は今回発表された美しいデコルテと二の腕あらわなニット素材のドレスを着て登場。昨年2024年12月に4人組ロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカル・YUとの結婚を発表した藤井は、司会から「改めてご結婚おめでとうございます」と祝福されると、「ありがとうございます」とにっこり。

結婚式へのイメージについては「結婚式は絶対したいなという気持ちがあります。家族や大切な人が集まって、素敵な一日、最高の一日になるイメージがあります」と想像をふくらませる。結婚式へのあこがれについては「お花とか会場の雰囲気は自分たちで決められてるので、自分で決めるとか、提案して一緒に決めていくとかがワクワクするので、ぜひしてみたいと思います」と声を弾ませた。本イベントでは、26年前に東京でウェディング事業をスタートし、ハウスウェディング市場を創出したとされるテイクアンドギヴ・ニーズが、南青山で手掛ける旗艦店『青山迎賓館』のリニューアルデザインをお披露目。会場名を『NEEDS 青山 by TAKE and GIVE NEEDS WEDDING』に変更し、「Maison des unique」のコンセプトのもと一新された。また、同社が提案する“今”のウェディングスタイル「TOKYO STYLE」やCHEESE STAND やMr.CHEESECAKEなどとコラボレーションした新商も紹介。ファッションブランド「CFCL」とのドレスブランド「MIRROR MIRROR」のコラボレーションによる別注ドレスも発表された。