¥¤¥±¥á¥óTBS¥¢¥Ê¡¢¥â¥ê¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤«¤é15¥¥í¸ºÎÌ¢ª¥Ð¥¥Ð¥¶ÚÆùÈþ¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡×¡Ö¹Ê¤êÊý¤¨¤°¤¤¡×
TBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤àã·Æ£¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁýÎÌ´ü¤Î¥â¥ê¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç»Ñ¤«¤é15¥¥í¸ºÎÌ¤·¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎÈþ¤ò¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¤¤¡×ã·Æ£¿µÂÀÏº¥¢¥Ê¤Î¥â¥ê¥â¥ê¥Þ¥Ã¥Á¥ç»Ñ
ã·Æ£¤µ¤ó¤ÏTBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤ß¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÎÁý¸º¡£15kg¸ºÎÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï+8kg¤ËÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤Ï¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î³¤ÊÕ¤ÇÁýÎÌ¤·¤ÆËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¿§Çò¥Ü¥Ç¥£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢Â³¤¯2ËçÌÜ¤ÏÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ15Ô¹Ê¤ê¡¢»éËÃ¤ò¤½¤®Íî¤È¤·¤ÆÆü¾Æ¤±¤·¤¿µÕ»°³Ñ·Á¤ÎÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¡¼¥Ä¤Î²¼¤ËÌ²¤ëÈþ¥Ü¥Ç¥£¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¶ÚÆù¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¹Ê¤êÊý¤¬¤¨¤°¤¤¡×¡Ö³¤¤¬»÷¹ç¤¦¤Í¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ã·Æ£¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯8·î¤Ë¡ÖÅìµþÁª¼ê¸¢¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯176Ñ°Ê²¼µé¡×¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î4°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿Æ±·î¤Î¡Ö»°½Å¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¥ª¡¼¥×¥óÂç²ñ¡×¤Ç¤Ï½àÍ¥¾¡¤ò¼õ¾Þ¡£2022Ç¯8·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥²¡¼¥ÈÅìµþ¥Ù¥¤Âç²ñ¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¿·¿Í176Ñ°Ê²¼µé¡×¤Ç¤â¡¢½àÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£