◆「ザ!世界仰天ニュース」韓流スターと日本人女性の運命の出会い再現

【モデルプレス=2025/04/21】KEY TO LIT(キテレツ)の井上瑞稀と中村嶺亜が、22日放送の日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース 有名人と結婚&大事件3時間スペシャル」(20時〜22時54分)に初出演。同期の2人が、運命の出会いを振り返る。今回のVTRでは、韓国人俳優からの一目惚れ&猛烈なアプローチで結婚することになった、韓流スターと日本人女性の運命の出会いを再現。韓国の人気俳優が一目惚れした相手は、日本で働く普通の会社員の女性だった。海外スターにまったく興味のない女性と、彼女を好きでたまらないスターとの驚きの駆け引きに、スタジオは興奮する。

◆井上瑞稀&中村嶺亜、運命の出会い回顧

◆出演者

スタジオでは、ゲストが「運命の出会い」にまつわるエピソードをトーク。「この仕事に繋げてくださった方との出会いが大学2年の時」という渡邊圭祐。大学の学祭で運営を担当していた際のある人物との出会いが、現在の仕事を始めるきっかけになったと回想する。また、2025年2月に結成した5人グループ、KEY TO LITの井上と中村が番組初登場。100人を超えるオーディションで受かった“同期”の2人が運命の出会いを振り返るほか、貴重な写真も公開する。(modelpress編集部)【MC】笑福亭鶴瓶【アシスタント】杉原凜(日本テレビアナウンサー)【スタジオゲスト】渡邊圭祐、新川優愛、山里亮太(南海キャンディーズ)、吉村崇(平成ノブシコブシ)、丹生明里、井上瑞稀(KEY TO LIT)、中村嶺亜(KEY TO LIT)【Not Sponsored 記事】