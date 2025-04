BTSのJIN(ジン)が、英ロンドン出身のバンド・Coldplay(コールドプレイ)のワールドツアー『Music Of The Spheres World Tour』韓国公演にサプライズ出演。両者の公式SNSに投稿されたオフショットが大きな反響を呼んでいる。

【写真】レインウェアでリハーサルするBTSジンとコールドプレイのクリス・マーティン/JINが公開したオフショット(3本)

■再会にファン感涙 JIN&クリス・マーティンの絆あふれるステージ

2021年にBTSとColdplayがコラボした「My Universe」のリリース以降、両者は深い親交を築いてきた。2023年には、JINのソロシングル「The Astronaut」にColdplayが楽曲提供・演奏し、コールドプレイのアルゼンチン公演で披露。そして今回、韓国で行われたColdplayのライブに、JINがサプライズ登場した。

■ボーカルのクリス・マーティンとJINとの仲良しリハ風景が公開

コールドプレイのInstagramには、JINとのステージのオフショットが公開。1・2枚目はレインウェアを纏ったリハーサル風景。コールドプレイのボーカルのクリス・マーティンとJINが向かい合って歌う様子、クリスがJINの肩に手を回して花道を歩く後ろ姿からは、ふたりの仲の良さが窺える。

また、4枚目にはコンサート中に「My Bro, Can I sing The Astronaut with you?(あなたと一緒に「The Astronaut」を歌ってもいいですか?) -JIN-」「Pick me PLZ(私を選んで)」と書いたボードを真剣な表情で掲げるジンの姿が。5枚目は、ステージの上で大きく手を上げながら、歌いあげるふたりの姿を捉えた、躍動感ある写真で締めくくっている。

SNSは「リハーサル風景も愛が溢れてるね」「クリスが可愛がってる様子が伝わる」「JIN×コールドプレイの再会嬉しい!!」「最高のコラボでした」「ボードを真剣に掲げてるジンくんかわいい」など、世界中のファンのコメントで賑わっている。

■クリスと床に伏せてお辞儀するJINの姿にRMも反応

この投稿に先立ち、JINは自身のInstagramに3つの投稿をポスト。緊張した表情でマイクを握る姿から、続く韓国語で「ハッピー」と添えた投稿では、ピアノを前に座り、JINとクリスが楽しそうに顔を寄せた笑顔のショットや、紙吹雪の中で熱唱するシーンも。

中でも、床に伏せたJINとクリスが同じポーズで深くお辞儀する写真には、BTSのリーダー・RMが「じーんときますね」とコメントを残している。