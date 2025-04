PORTER CLASSICの名作モデル「Newton」とOKURAが初のコラボ。限定バックパック2モデルが登場

吉田克幸氏・吉田玲雄氏が2007年に設立した〈PORTER CLASSIC〉と、聖林公司のオリジナルブランド「BLUE BLUE JAPAN」の旗艦店〈OKURA〉による初のスペシャルコラボレーションによる限定バックパック2モデルが登場します。Courtesy of 聖林公司3年の歳月をかけて〈PORTER CLASSIC〉が開発した、老舗寝具メーカー「昭和西川」の体圧分散敷きふとん「muatsu(ムアツ)」をショルダーハーネスに採用した次世代型バックパック「Newton」シリーズに、〈OKURA〉ならではの素材使いや手仕事の温もりを融合。「NEWTON CITY RUCKSACK」と「NEWTON BUSINESS RUCKSACK」の2モデルが、数量限定で登場します。

Courtesy of 聖林公司「NEWTON CITY RUCKSACK」は、ボディに摩耗や引き裂きに強いコーデュラナイロンを採用し、スマートな印象と高い耐久性を兼備。さまざまな用途に使えるポケットを随所に配し、女性やお子様にも心地よく使える、都市生活にフィットしたコンパクトなサイズ感が特徴です。Courtesy of 聖林公司今回のコラボレーションでは、本体右ポケットに、石川県・能登地方で採取されるオオバクロモジで染めた糸を用いた、手刺繍のハートインヤンワッペンを配置。さらに、本体の持ち手部分には「BLUE BLUE JAPAN」の残反を再利用したサキオリ生地のハンドルカバーを取り付け、スナップボタンで着脱可能な仕様に仕上げました。Courtesy of 聖林公司加えて、メインファスナーの引き手の片側には同じクロモジ染めの糸で小さなハートの刺繍を施し、ショルダーハーネスの根元三角座部分には〈OKURA〉のアイコニックなハートインヤンのピスネームをあしらいました。内ポケットには「ARIGATO」ネームが添えられ、細部にまでこだわった特別な一品です。Courtesy of 聖林公司「NEWTON BUSINESS RUCKSACK」にも、ボディに摩耗や引き裂きに強いコーデュラナイロンを採用、本モデルにも〈OKURA〉ならではのこだわりが詰まっています。15インチのノートパソコンも収納可能な頼もしい容量を確保。シンプルなデザインながらポケット数も豊富で、荷物の整理がしやすく、通勤や出張など長時間バッグを持ち歩くシーンでも、肩や腰への負担を軽減してくれる構造となっています。Courtesy of 聖林公司Courtesy of 聖林公司両モデルともに、〈PORTER CLASSIC〉と〈OKURA〉らしさと技術が融合した、唯一無二のプロダクトに仕上がっています。NEWTON CITY RUCKSACK (No.1018671) 7万7,000円(税込)NEWTON BUSINESS RUCKSACK (No.1018672) 7万7,000円(税込)■発売開始日:2025年4月21日■展開店舗・ OKURA・ SEILIN ONLINE SHOP※本商品は、SEILIN ONLINE SHOPにて先行予約販売予約販売期間:2025年4 月21日(月)12:00〜2025年5月12日(月)11:00※店頭での販売は、2025年5月16日(金)より開始予定PORTER CLASSIC吉田克幸氏・吉田玲雄氏が2007年に設立。「メイド・イン・ジャパン」にこだわり、「世界基準のスタンダード」をコンセプトに掲げる。伝統からアンチテーゼ芸能文化、職人技術を取り組みながら、次世代、その孫の代まで愛される商品を追求。OKURA1993年4月代官山にオープン。日本の昔ながらの"蔵"を彷彿させる佇まいです。オリジナルブランド「BLUE BLUE JAPAN」の旗艦店として“藍”を中心とした和を感じさせる商品と日本の豊かな四季が感じられる店内ディスプレイで、他には無い世界観を表現しています。