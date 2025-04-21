¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡É×¤Î¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×ÆüÂ¼¤Ë¡ÖÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡¡¡Ö´î¤Ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤Ë¡Ö¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤¬21Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£É×¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡×¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¡Ê52¡Ë¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÂç¿¹ÆîÊþ¡£ÌëÃÙ¤¯¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤È»Ò¶¡¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢MC¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¿ÀÅÄ¤Ë¡ÖÆüÂ¼¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡ÖÉ×¤Ï¤³¤ÎÁ°¤½¤ì¤³¤½ß·Éô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°û¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö»×¤¤¤Ã¤¤êÁ´ÎÏ¤Ç¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¡£¿²¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥°¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¡£ÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×ß·ÉôÍ¤¤¬¡ÖÃçÎÉ¤·¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤°¤Ã¤¹¤ê¿²¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥°¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤¯¤¹¤°¤é¤ì¤Æ¡£¡È´î¤Ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¡£¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡ß·Éô¤¬¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¤Ê¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£