2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅìµþ23¶è¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê1²¯1632Ëü±ß¡¡2Ç¯Ï¢Â³1²¯±ßÄ¶¡¡±ß°Â¤Ë¤è¤ë»ñºàÈñ¹âÆ¤ä¹©»öÈñ¡¦¿Í·ïÈñ¾å¾º¤¬¸¶°ø¤«
2Ç¯Ï¢Â³¤Î1²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï1²¯1632Ëü±ß¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±´Ö¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1²¯1632Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤ê11.2¡ó¾å¾º¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1²¯±ß¤òÄ¶¤¨¡¢²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ß°Â¤Ë¤è¤ë»ñºàÈñ¤Î¹âÆ¤ä¹©»öÈñ¡¢¿Í·ïÈñ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¤Î1ÅÔ3¸©¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ7.5¡ó¾å¤¬¤ê¡¢8135Ëü±ß¤Ç¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢1ÅÔ3¸©¤Ç¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈ¯Çä¸Í¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯ÅÙ¤è¤ê17.0¡ó¸º¾¯¤·¡¢2Ëü2239¸Í¤Ç¤·¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º¾¯¤Ç¡¢Ä´ºº¤ò»Ï¤á¤¿1973Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£