lynch.の20周年アルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』を引っ提げた<TOUR'25「UNDERNEATH THE GREED」>が開幕した。本記事では、ツアー初日となる神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!公演の模様をお届けする。去る4月18日、新横浜NEW SIDE BEACH!!にて、lynch.の新たなツアーが開幕を迎えた。<UNDERNEATH THE GREED>と銘打たれたこのツアーは、結成20周年を記念して多角的に展開されている「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」の第5弾にあたるもの。同時に、4月30日に発売を控えている20周年アルバム『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』に伴うものでもある。

<BLACK BEAUTY BEASTS>

2025年

9月15日(月・祝)Zepp DiverCity(TOKYO)

9月21日(日)なんばHatch

9月27日(土)名古屋COMTEC PORTBASE

<LIMITED 3 DAYS>

Spotify O-WEST

10月13日(月・祝)MEN’S ONLY

10月14日(火)WOMEN’S ONLY

10月15日(水)SHADOWS ONLY

イベント情報

"lynch.×Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku- Special Collaboration Week"

4月15日(火)〜4月21日(月)Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-

19:00〜4:00

※入場無料(1ドリンクオーダー必須)

※23:00以降の18歳未満の方のご入店、滞在不可

※未就学児のお子様のご入場不可



【Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-】

東京都新宿区歌舞伎町2-38-3 stella.K B1



詳細:https://bar-rockaholic.jp/shinjuku/news/2025/03/lynch-rockaholic.php

リリース情報

『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN【数量限定盤】』

2025年4月16日(水)リリース

KIZC-90771~90774 \9,900(税込)





・Disc.1:CD『GREEDY DEAD SOULS』

収録内容 ※全曲新録

➀VERNIE/➁QUARTER LIFE/➂矛盾と空/➃59./➄らせん/➅REW/➆SLEEPY FLOW/UNKNOWN LOST A BEAUTY/DISCORD NUMBER/➉ラティンメリア/PULSE_



・Disc.2:CD『UNDERNEATH THE SKIN』

収録内容 ※全曲新録

➀THE WHIRL/➁ALIEN TUNE/➂MELT/➃LIZARD/➄ABOVE THE SKIN



・Disc.3:CD『GOD ONLY KNOWS』

収録内容 ※全曲新録

➀GOD ONLY KNOWS(新曲)/➁A GRATEFUL SHIT/➂STUCK PAIN/➃STARZ/➄無題/➅DIZZY



・Disc.4:Blu-ray

・GOD ONLY KNOWS(新曲)MUSIC VIDEO

・GOD ONLY KNOWS(新曲)MUSIC VIDEO MAKING



◆購入特典

メーカー特典:ミニ巾着(対象店舗:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16119/)

タワーレコードオリジナル特典:バックステージパス風ステッカーセット(5枚組)



◆リリースイベント

詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16113/



[サイン会]

2025年4月23日(水)タワーレコード梅田NU茶屋町店

2025年5月07日(水)タワーレコード名古屋PARCO店

2025年6月21日(土)タワーレコード新宿店

[ツアーアフタートークイベント]

2025年6月21日(土)タワーレコード渋谷店



◆ミニチュアパネル展&プレゼントキャンペーン

詳細・開催期間・参加方法:https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16208/

[開催店舗]

タワーレコード札幌パルコ店

タワーレコード新宿店

タワーレコード渋谷店

タワーレコード名古屋パルコ店

タワーレコード梅田NU茶屋町店

タワーレコード福岡パルコ店

商品詳細:https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKIZC-90771/

イベント情報

"lynch.×Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku- Special Collaboration Week"

4月15日(火)〜4月21日(月)Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-

19:00〜4:00

※入場無料(1ドリンクオーダー必須)

※23:00以降の18歳未満の方のご入店、滞在不可

※未就学児のお子様のご入場不可



【Music Bar ROCKAHOLIC-Shinjuku-】

東京都新宿区歌舞伎町2-38-3 stella.K B1



詳細:https://bar-rockaholic.jp/shinjuku/news/2025/03/lynch-rockaholic.php

ライブ情報

lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT “XX act:5”

<TOUR'25「UNDERNEATH THE GREED」>

2025年

4月18日(金)神奈川・新横浜NEW SIDE BEACH!!

開場18:30 / 開演19:00

4月20日(日)埼玉・HEAVEN'S ROCK熊谷VJ-1

開場17:00 / 開演17:30

4月24日(木)大阪Yogibo META VALLEY

開場18:30 / 開演19:00

4月26日(土)和歌山SHELTER

開場17:00/開演17:30

4月29日(火・祝)岐阜club-G

開場17:00 / 開演17:30

5月15日(木)北海道・札幌Bessie Hall

開場18:30 / 開演19:00

5月16日(金)北海道・札幌Bessie Hall

開場18:30 / 開演19:00

5月18日(日)青森Quarter

開場17:00 / 開演17:30

5月20日(火)宮城・仙台darwin

開場18:30 / 開演19:00

5月30日(金)福岡DRUM Be-1

開場18:30 / 開演19:00

5月31日(土)熊本B.9 V1

開場17:00 / 開演17:30

6月5日(木)愛知・名古屋ElectricLadyLand

開場18:30 / 開演19:00

6月7日(土)高知X-pt.

開場17:00 / 開演17:30

6月8日(日)岡山IMAGE

開場17:00 / 開演17:30

6月13日(金)長野CLUB JUNK BOX

開場18:30 / 開演19:00

6月15日(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

開場17:00 / 開演17:30

6月20日(金)東京・Spotify O-EAST

開場18:15 / 開演19:00



◆チケット一般発売中



◆問い合わせ

新横浜・熊谷・渋谷:DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

大阪・和歌山:YUMEBANCHI(大阪)06-6341-3525

岐阜・名古屋:キョードー東海052-972-7466

札幌:WESS info@wess.co.jp

青森・仙台:キョードー東北 022-217-7788

福岡・熊本:BEA 092-712-4221

高知:DUKE 088-822-4488

岡山:YUMEBANCHI(岡山)086-231-3531

長野・新潟:FOB 025-229-5000

総合info:サイレンエンタープライズ03-3447-8822

その表題からも察することができるように、この作品は彼らが2005年4月に自主リリースした1stアルバム『greedy dead souls』、同年11月に発売された5曲入りシングル「underneath the skin」の全収録曲の再構築を軸とするものだ。当時は小文字表記だった両作品のタイトルが大文字表記に変更されていること自体に深い意味はないものと思われるが、「20年前の楽曲群の本質を保ちながら、今の5人でアップデートする」というこの作品の制作意図と重なるニュアンスが感じられなくもない。ただ、この作品の発売日が制作上の事情により、当初予定されていた4月16日からその2週間後へと変更になったことで、この日を含むツアー序盤の公演の意味合いに少しばかり違いが生じることになった。当初の予定通りの発売日にリリースされていれば、このツアーはファンにとって「現在形にリニューアルされた往年の楽曲群をある程度聴き込んだうえで臨むもの」になっていたわけだが、結果的には同作についてのヒントが提示される機会となったのだ。しかし結論からいえば、そうした理由によりライブの熱が損なわれることは一切なく、超満員のフロアはライブハウスならではの興奮と親密さに包まれていた。なにしろステージの終盤、葉月(Vo)の口からは「20年前の俺たち、間違ってなかったろ?」「メチャクチャいい初日だった、マジで!」といった言葉が漏れたほどである。開場時からBGMとして流れていたNINE INCH NAILSの楽曲が止み、会場内が暗転したのは開演定刻の午後7時ちょうどのことだった。それから彼らがステージから去るまでの約110分間の具体的な経過については、この場ではお伝えせずにおきたい。これから各地の会場に足を運ぶ人たちのためにも、いわゆるネタバレを避けたいからだ。もちろんlynch.は毎晩同じセットリストで公演を重ねていくようなバンドではないが、オーディエンスが頭の中で想像図を描き切れないままライブと向き合うことを彼ら自身も願っているに違いない。そうした理由から具体的な演奏曲目、曲順については触れずにおくが、当然ながらその演奏メニューは、20年前の2作品からの楽曲を軸としながら構成されていた。当時、「greedy dead souls」と「underneath the skin」はどちらも早々に廃盤となり、再販されることもなく、ずっと入手不能となっていた。ただ、それでも当時の楽曲群は完全に葬り去られてしまったわけではなく、そのうちいくつかは彼らのライブに欠かせないパズルのピースとして生き残り続けてきた。いわばバンドと足並みを揃えながら、楽曲も進化/深化を重ねてきたのだ。なにしろ始動当初のlynch.は葉月と玲央(G)、晁直(Dr)の3人という変則的な体制にあり、サポートベーシストを起用しながら活動していた。のちに悠介(G)、明徳(B)を迎えた時点で、彼らはようやくlynch.として完全体になったといえる。そして4月末にリリースされる前述の最新作においても、彼らが目指したのは各楽曲を新たな形へと改造することではなく、あくまで今現在のlynch.としてストレートに表現することだった。この夜のライブパフォーマンスのあり方も、それを裏付けていたといえる。興味深かったのは、初期からずっと長きにわたり演奏され続けてきたことで特別な存在感をまとうようになった楽曲が多々あるばかりでなく、ステージ上で披露される機会がほとんどなかったからこそ希少価値的な魅力を増してきた楽曲もあるということだ。lynch.は始動当初から揺るぎないものを持ちつつも、2011年のメジャーデビューを挟みながら、彼らなりの音楽的変遷を経てきた。そうした過程の中で、ある時点での方向性にそぐわず一時的に封印せざるを得なかった楽曲というのもあったはずだし、逆にその封印を解くような局面もあったはずだ。しかしこの夜のライブから感じられたのは、今現在の彼らには、クローゼットの奥にしまい込む必要のあるものは皆無なのだということだった。それは単純に「どんな曲だろうと、この5人でやればlynch.然としたものになる」ということでもあるが、そこで重要なのは、いわば彼らが“lynch.らしさ”を確立させる以前の楽曲さえも、そのように聴こえるという事実だろう。少しばかり具体的に言うならば、彼らの初期楽曲の中には直球型でほとんど捻りのないハードコア的なもの、1990年代的なギターリフのあり方や2000年代前半なりの時代性を感じさせるニューメタル的な感触のものもあれば、いわゆるV系/名古屋系的な空気感をまとったものもある。そうしたギャップを埋めているのが烈しさと妖艶さを併せ持った葉月の歌声だったわけだが、以降ふたつのディケイドの中で自分たちなりの洗練の過程を経てきた現在の彼らは、20年という時差をも埋めてしまっているのだ。あくまで20年前の楽曲群を中心としつつも、随所にメジャーデビュー以降の楽曲が散りばめられた演奏プラグラムが進んでいく中で、違和感をおぼえる瞬間が皆無だったのもそれゆえだろう。そうした彼らの成熟のあり方を象徴していたのが「GOD ONLY KNOWS」だった。この楽曲は『GREEDY DEAD SOULS / UNDERNEATH THE SKIN』に収録されている唯一の未発表曲なのだが、完全な新曲というわけではない。2008年の時点ですでにその原型が生まれていながらも、以降のアルバムには似つかわしい置き場所がみつからず、世に出ぬままになっていたものだ。つまりインディーズ期の代表曲の数々と同じ頃に生まれていたアイディアが今現在のlynch.として新たに書き下ろされて体現されたものであり、まさに今回のリリース作品のコンセプトと合致するものだといえる。そして、初期衝動にも似たものと、年輪を重ねてきたからこその説得力が共存するこの楽曲が、この夜は二度にわたり披露されることになった。完全ソールドアウトとなったこの夜、フロアを埋め尽くしていたオーディエンスは、この「GOD ONLY KNOWS」が特別な楽曲になった瞬間の目撃者となったといえるだろう。この刺激的なツアーはこの先、全国各地のライブハウスを巡演しながら、6月20日まで続いていく。それ以降のことについては「神のみぞ知る」と言いたいところだが、アンコール時に葉月の口から、「lynch. 20th ANNIVERSARY PROJECT」の第6弾、第7弾の概要が発表された。その詳細については下記を参照して欲しいところだが、こうして惜しみなく情報が明かされるということは、その先にはさらなる何かが待ち構えているということでもあるだろう。記念すべき節目を迎えているlynch.の“今”を、一瞬たりとも見逃さずにおきたいところである。文◎増田勇一