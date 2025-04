「TOKYO HEADLINE」と提携しタレントのニュース記事提供を開始！FANTTA

バークレイグローバルコンサルティング&インターネットは、ファンクラブ運営に必要な機能を備えたシステム提供と、全方位の運営サポートを含めたパッケージサービス「FANTTA」において、「TOKYO HEADLINE」に、FANTTAにおいてファンクラブを展開するアーティスト・タレントのニュース記事提供を開始しました。

FANTTA

記念すべき第1回目の提供記事は、韓国人俳優パク・シネJAPAN OFFICIAL FANCLUBより、2025年6月29日に予定している来日公演「2025 Park Shin Hye Asia Tour <HYE, TALK> in TOKYO」開催決定の記事を提供しました。

2002年の創刊以来、東京で暮らす・遊ぶ人に役立つ情報を独自の視点で届けているTOKYO HEADLINEへファンクラブのニュースが掲載されることで、新たなファン層拡大と、情報発信力の向上が期待できます。

■TOKYO HEADLINE概要

東京発のWEBサイト「TOKYO HEADLINE」。

ここでしか掲載しない独自の視点で厳選したニュースを厳選して届けています。

TOKYO HEADLINEロゴ

エンタメ・スポーツ・グルメから、アートや書籍紹介まで幅広いジャンルをカバー。

現場レポートや関係者コメントなど、Webオリジナルの密着記事も多数掲載!「東京で暮らす・遊ぶ」ための最新情報を常にアップデートしています。

■「FANTTA」の特徴

1. 業界最大級の還元率

「運営サポート」を月額15,000円(税別)、決済費用の25%(還元率75%)で利用開始月から永年、利用できます。

FANTTA(ファンタ)料金

※会員数が10,000人未満の場合には、手数料率33%となります。

※決済手数料5%(クレジットカード/コンビニ決済)を差し引いた金額の75%を還元します。

2. ファンクラブの運営、カスタマーサポート付き

FANTTAではサイト更新、コンテンツ更新、会員管理などの運営サポートからお客様(会員)からのお問い合わせ対応を行うカスタマーサポートまで、ファンクラブ運営に必要な全てをFANTTA事務局が対応します。

FANTTA(ファンタ)実績

3. 機能充実なシステム

ファンクラブ運営に必要な会員管理、ニュースやメルマガ配信といったサービスに、アーティスト向けライヴレポート機能など、ファンクラブ運営には欠かせない機能を完備しています。

FANTTAでは随時、様々な機能、コンテンツ機能を拡充していきます。

FANTTA(ファンタ)機能

