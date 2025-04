JUSCが主催するアーバンスポーツの複合型イベント「URBAN FUTURES HIROSHIMA」は、2025年4月18日(金)〜20日(日)の3日間、広島市のひろしまゲートパークで開催されました。

URBAN FUTURES HIROSHIMA

各競技選手集合写真

中村 輪夢選手競技風景

BMXフリースタイル、スケートボード、パルクールは連日熱戦が繰り広げられ会場は興奮と感動に満ち、3日間で延べ51,040人の来場がありました。

会場内では各競技大会のほか体験会も開催され、多くの参加者がインストラクターの指導をうけアーバンスポーツの楽しさを体験しました。

最終日の午前中は雨模様になり一部の競技が中止になりましたが、午後には雨もやみBMXフリースタイルのエリートクラス決勝が開催されパーク 男子エリートでは中村 輪夢選手が優勝しました。

イベント概要、試合結果は以下の通りとなります。

パルクール競技風景

スケートボード競技風景

BMX競技風景

[イベント概要]

タイトル:「URBAN FUTURES HIROSHIMA」

会期 :2025年4月18日(金)〜4月20日(日)

会場 :ひろしまゲートパーク(広島県広島市中区基町5-25)

主催 :日本アーバンスポーツ支援協議会(JUSC)

アーバンスポーツ大会組織委員会(UOC)

共催 :日本体操協会/全日本フリースタイルBMX連盟/日本スケートボード協会

協力 :広島県/広島市

入場 :無料

種目 :BMXフリースタイルパーク/BMXフリースタイルフラットランド/

スケートボード/パルクール

[競技大会]

(1) BMXフリースタイルパーク・フラットランド/マイナビJapanCup HIROSHIMA2025

(2) スケートボード/FLAKE CUP

(3) パルクール/第6回日本選手権予選&ネクストジェン予選

*BMXフリースタイル「マイナビJapanCup」とは国内トップクラスが参戦する公式戦です。

今回は国際大会(C1)として海外選手も参戦します。

*FLAKE CUPとは、日本スケートボード協会が後援する日本最大のキッズコンテストです。

*パルクール日本選手権予選&ネクストジェン予選とは、2025年秋に開催予定のパルクール日本選手権の予選大会とジュニア&キッズ強化候補選手選考会です。

[来場者数内訳]

2025年4月18日(金) 延べ 7,800人

2025年4月19日(土) 延べ 24,830人

2025年4月20日(日) 延べ 18,410人

[各競技大会の結果]

●BMXフリースタイル パーク(男子エリート)

優勝:中村 輪夢 ナカムラ リム

2位 :小澤 楓 オザワ カエデ

3位 :松本 翔海 マツモト ショア

●BMXフリースタイル パーク(女子エリート)

優勝:小澤 美晴 オザワ ミハル

2位 :吉田 実央 ヨシダ ミオ

3位 :山本 結花 ヤマモト ユイカ

●BMXフリースタイル フラットランド(男子エリート)

優勝:片桐 悠 カタギリ ユウ

2位 :荘司 ゆう ショウジ ユウ

3位 ・磯谷 匠 イソガイ タクミ

●BMXフリースタイル フラットランド(女子エリート)

優勝:本村 果鈴 ホンムラ カリン

2位 :吉村 想花 ヨシムラ ソナ

3位 :清宗 ゆい キヨムネ ユイ

●パルクール スピード(日本選手権男子)※雨天により決勝が中止になり、準決勝の上位結果になります。

優勝:永田 悠真 ナガタ ユウマ

2位 :石田 英太 イシダ エイタ

3位 :吉川 知実 ヨシカワ トモミ

●パルクール スピード(日本選手権女子)

優勝:泉 ひかり イズミ ヒカリ

2位 :吉田 衣織 ヨシダ イオリ

3位 :酒井 珠希 サカイ タマキ

●パルクール フリースタイル(日本選手権男子)*雨天により決勝が中止になり予選の上位結果になります

優勝:朝倉 聖 アサクラ セイ

2位 :鈴木 智也 スズキ トモヤ

3位 :石田 英太 イシダ エイタ

●パルクール フリースタイル(日本選手権女子)

優勝:亀井 彩桜 カメイ サイラ

2位 :西本 心結 ニシモト ミユ

3位 :永井 音寧 ナガイ ネネ

●スケートボード(Super Kid)

優勝:岡田 悠慎 オカダ ハルマ

2位 :三浦 宴 ミウラ ウタゲ

3位 :谷河 心絆 タニカワ ルイ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アーバンスポーツの楽しさを体験!URBAN FUTURES HIROSHIMA appeared first on Dtimes.