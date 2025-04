電力デマンド監視も可能に！エムジー「中小規模向けBA用メタトロン(R)コントローラ」

エムジーは、電力デマンド監視機能を2025年2月に追加した中小規模向けBA用メタトロン(R)コントローラ(形式:BA30C-PAC)について、2025年4月より販促強化を実施します。

メタトロン(R)コントローラ(形式:BA30C-PAC)は、中小規模の建物から収集した情報(空調・電気・熱源・防災などのI/O情報)を一元管理します。

従来の電力諸量の管理に加え、電力デマンド監視も可能となりました。

メタトロン(R)は、SPE(シングルペアイーサネット)の技術を利用し、2線でEthernet信号を伝送する新しい産業用オープンネットワークです。

Ethernet信号をSPEケーブルで最大1000m伝送できます。

メタトロン(R)コントローラ(形式:BA30C-PAC)とメタトロン(R)コンバータ(形式:BA8NS-CONV)、2025年3月発売の電力マルチ変換器(形式:BA7NS-WTU)を使用することで、離れた場所にある設備の電力デマンド監視を簡単に構築できます。

■メタトロン(R)コントローラ(形式:BA30C-PAC)製品情報

メタトロン(R)コントローラ(形式:BA30C-PAC)は、ネットワークに接続されたリモートI/O製品の情報を、ポイントとして管理し、状態/警報監視、発停、週間スケジュール運転などの各種機能により省力化に貢献します。

品名 :メタトロン(R)コントローラ

形式 :BA30C-PAC

基本価格 :標準仕様(形式:BA30C-PAC-B) 500,000円〜(税抜)

ネットワークカメラ対応(形式:BA30C-PAC-C) 550,000円〜(税抜)

供給電源 :24V DC

サイズ :幅50mm 高さ110mm 奥行120mm

質量 :約300g

取付 :DINレール取付

通信 :Ethernet通信

METATRON-BA機能:

・電力デマンド監視 :登録ポイント数 1

・ポイント割り付け :デバイス接続数 64台、登録ポイント数 500点

・アナンシエータ設定:登録ポイント数 240点

・スケジュール設定 :登録スケジュール数 8、

各スケジュールの登録ポイント数 30

・トレンドグラフ設定:登録ポイント数 5、ログ数 2000、

ロギング周期 60〜3600秒

・数値演算 :登録数値演算数 10

・システム移報 :登録ポイント数 4

・ネットワークカメラ:登録カメラ数 2台(形式:BA30C-PAC-Cのみ)

【主な監視画面】

画像「電力デマンド監視画面」、「スケジュール画面」、「アナンシエータ画面」、「トレンド画面」、「ネットワークカメラ画面(形式:BA30C-PAC-Cのみ)」を確認してください。

■メタトロン(R)コンバータ(形式:BA8NS-CONV)製品情報

メタトロン(R)コンバータ(形式:BA8NS-CONV)は、イーサネットの最大伝送距離を1000mまで延ばすことができる便利なネットワーク変換器です。

Modbus/TCPとメタトロンのプロトコルを相互に変換します。

4対のツイストペアケーブルで構成されるLANケーブルは太くて重く、高価なものですが、メタトロン(R)コンバータは1対のツイストペアケーブルで通信できるので、細くて軽量、安価を実現できます。

品名 :メタトロン(R)コンバータ

形式 :BA8NS-CONV

基本価格:60,000円〜(税抜)

供給電源:交流電源 100〜240V AC、直流電源 24V DC

サイズ :幅24mm 高さ115mm 奥行72mm

質量 :約100g

取付 :DINレール取付

■電力マルチ変換器(形式:BA7NS-WTU)製品情報

電力マルチ変換器(形式:BA7NS-WTU)は、三相4線式の結線に対応した小形電力変換器です。

単相は4回路、単相3線と三相3線は2回路まで計測できます。

SPE(10BASE-T1L)のポートを搭載し、メタトロン(R)コンバータ(形式:BA8NS-CONV)を経由してModbus/TCPで接続できます。

品名 :電力マルチ変換器

形式 :BA7NS-WTU

基本価格:65,000円〜(税抜)

供給電源:100〜240V AC/100〜240V DC(交直共用)

サイズ :幅115mm 高さ55mm 奥行75mm

質量 :約180g

取付 :壁またはDINレール取付(35mmレール)

