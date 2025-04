コナミデジタルエンタテインメントは21日、プロモーションショートアニメシリーズ「Yu-Gi-Oh!CARD GAME THE CHRONICLES」の第1弾となる、閃刀姫I「閃刀姫−レイ」を、YouTube「遊戯王OCGチャンネル」で公開した。「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」は、本日の第1弾公開を皮切りに、今後も毎月1回の公開を予定。「閃刀姫」(2025年4月・5月)、「白の物語」(2025年6月〜)以降も、魅力的なアニメーションをお届けし、また、「Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES」と連動した商品展開も予定している。

【第1弾】閃刀姫I「閃刀姫−レイ」あらすじ強大な帝国を中心とする列強に対抗するため、高度な軍事技術により開発された「閃刀」。その威力は瞬時にして戦況を一変させるほどだった。「閃刀」を託された少女「レイ」は、同等の力を持つ敵国の少女「ロゼ」と戦場で何度も邂逅していく。「閃刀」を交える度に、徐々にロゼの心の奥に「人の心」を垣間見たレイは、彼女を解放すべく立ち向かう!「兵器」ではなく「人」としてのロゼと出会うために…。