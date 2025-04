846YAJIRO(ヤジロ)が2025年4月、業界を新たな領域へと誘う新作ネックレスRichCoin-リッチコイン-を発表しました。

846YAJIRO「ネックレスRichCoin」

カラー :GOLDのみ

<商品価格>

セット販売:27,500円(税込)

トップ・チューブ

(基本サイズ:Sサイズ42cm/Mサイズ46cm/Lサイズ50cm/

LLサイズ54cm)

単体販売 :RichCoin-リッチコイン-【TOP】 19,250円(税込)

DEEP BALANCERチューブ ※チューブサイズはすべて4cm毎

18cm〜34cm 4,400円(税込)

38cm〜50cm 8,800円(税込)

54cm〜70cm 13,200円(税込)

※1 Rich Coin-リッチコイン-【TOP】はDEEP BALANCERチューブを組み合わせることにより、ご着用が可能です。

※2 基本サイズの42cm/46cm/50cm/54cmのみ、トップとチューブのセット販売があります。

基本サイズ以外の購入をご希望の場合はトップ・チューブの単体販売よりお買い求めください。

※3 楽天市場ショップではチューブの単体販売はございません。

846YAJIRO(ヤジロ)が2025年4月、業界を新たな領域へと誘う新作ネックレスRichCoin-リッチコイン-を発表。

846YAJIROから新たにリリースされるRich Coinネックレスは、ブランドが世界へ体現する「暗号」がコンセプトになっています。

Rich Coinネックレスが表現するのは《知らない人はその存在すら知らないが、知る人が見ればひと目でわかる》、その領域に踏み入れた者同士にとって“自分と同じ”共通アイテムとなる846YAJIROの世界観です。

ディープバランサーネックレス(クリスタルタイプ)で培った技術が踏襲され、「急速な疲労回復」のテーマをそのままに、洗練されたデザインかつ、よりハードな環境下にもマッチするチューブタイプのネックレスとして登場。

身体の大半を占める水分バランスにアプローチし、代謝体温の上昇を促すことで〔睡眠の質向上〕〔筋疲労の早期回復〕〔体幹バランスの安定〕に寄与する846YAJIROのスポーツネックレスは、本質にこだわるプロアスリート達からその類まれなデザインと機能性が高く評価されています。

巷に溢れる大衆スポーツネックレスでは得られない特別な存在のみ着用を許される846YAJIRO RichCoin-リッチコイン-。

世界とつながる特別な存在を意味したネックレスがここに誕生します。

Rich Coin ネックレス

■販売店舗

・公式オンラインショップ、楽天市場ショップなど

846YAJIRO全店舗にて販売中

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 通貨コインをイメージ!846YAJIRO「ネックレスRichCoin」 appeared first on Dtimes.