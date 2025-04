新入生の寮生活を応援！四天王寺大学「美味しい学生生活」

四天王寺大学は、2025年4月17日(木)に新入寮生の学生生活を応援する料理講座「美味しい学生生活」をキング醸造に協力いただき開催しました。

四天王寺大学「美味しい学生生活」

■ポイント

学入学を機に一人暮らしを始める新入寮生が、より快適で充実した学生生活を送ることができるように、料理研究家を講師として招き、美味しく・手軽に調理することができる料理を学びました。

調理は寮生同士の交流が深まるようにグループ形式とし、新しい環境での人と人とのつながりができるよう配慮して、調理技術以外に友人の輪を広げる機会としました。

■当日の様子

当日は新1年生21名の新入寮生が参加。

キング醸造社および料理研究家の講師から、みりん風調味料や料理酒の使い方、料理が簡単に作れるポイントなどを教えていただき、実際に学生達による調理を行いました。

今回作った料理は、「失敗しない!“漬け込み”生姜焼き」と「豚と白菜の“レンチン”ミルフィーユ鍋」の2品です。

どちらも、今日の野菜高騰を鑑み、代替えで使用できる野菜などもアドバイスをいただきながら、経済的かつ簡単に調理ができるポイントを交えながら調理を行いました。

調理時間は2品でおよそ20分。

勉学や課外活動、アルバイトで多忙な学生でも、時短で経済的な栄養満点の料理ができあがりました。

完成した料理を実際試食した学生達は、皆で食べる楽しさと共に、「久しぶりに栄養が整ったご飯を食べることができて嬉しい。」「これなら簡単なので自分にでも挑戦できそう。」などと感想を述べ、楽しい時間となりました。

