¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦£Óµé¥·¥ê¡¼¥º¡Û°ø±ï¤ÎÃÏ¤Çº£Ç¯½éÍ¥½Ð¤òÁÀ¤¦¿¹ÅÄ°ìÏº¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ¤Î£Æµ¥·¥ê¡¼¥º¤¬£²£²Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤Î½éÍ¥½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¿¹ÅÄ°ìÏº¡Ê£²£´¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÍ½Áª£¶£Ò¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£½éÆü¤«¤é¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤ÇÄ©¤à¡£
à°ø±ï¤ÎÃÏá¤Ç¼º¤Ã¤¿Î®¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£ºòÇ¯£±£°·î¤ËÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ç£Óµé°ìÈÖ¾è¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿£±£²£µ´ü¤Îºß½ê£²°Ì¤Ï¡¢ÆÃ¾º£²¾ì½êÌÜ¤Î¼è¼ê¤ÇÍ½Áª¡¢½à·è¤òÏ¢¾¡¤·£Óµé½éÍ¥½Ð¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤Ï¤Þ¤¯¤êÀÚ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¿¿Ìé¤Î¸å°Ì¤Ë¥Ï¥Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ª£³³Ñ¤ÏÈÖ¼êÀä¹¥¡£¤¢¤È¤ÏÁ°¤òÈ´¤±¤Ð£Óµé½é£Ö¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²¥»¥ó¥¿¡¼¤Çº´¡¹ÌÚ¤Î¸åÎØ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ßÍî¼Ö¡Ê²á¼ºÁö¹Ô¤Ç¼º³Ê¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡½é£Ö¤òÆ¨¤·¤¿Âå½þ¤ÏÂç¤¤¯¡¢°Ê¹ß¤ÏÀººÌ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°ìÅÙÃÏ¸µ¤ÎÀ¾Éð±à¤ÇÍ¥½Ð¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À·è¾¡¥¼¥í¤È¤¹¤Ã¤«¤êÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¿Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤í¤ÏÅ¸³«¤äÈÖÁÈ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬º£¤Î¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÄ¾¶á¤Ï£³¾ì½êÏ¢Â³¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËµÓÎÏ¤Ï¾å°Ì¤ÎÂ¸ºß¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¥ì¡¼¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î·Á¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¼è¼ê¤Î·è¾¡¤Ï¡ËÍî¼Ö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ï¥ó¥Á¥ã¥ó¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÊ¬¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤«¤é£²½µ´Ö°Ê¾å¶õ¤¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÎý½¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂÖÀª¤ÏËüÁ´¡£·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹¥ÆâÍÆ¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤Æ£²ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Î½à·è¾¡¤ØÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¡£