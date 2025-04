サーティワンの「ハッピーフレンズ」が、新しくなって登場!

「うさぎ」「ぱんだ」「きょうりゅう」はよりキュートになって、さらに「ぺんぎん」が仲間入りします☆

サーティワン「ハッピーフレンズ」2025

価格:各450円(税込)

※店内飲食とお持ち帰りどちらも同一の税込価格です

販売期間:2025年4月23日(水)〜通年販売

サーティワンにて販売されている、好きなスモールサイズのアイスクリームがホイップクリームやカラースプレー、チョコのトッピングでキャラクターにかわいく変身する「ハッピーフレンズ」

人気シリーズ「ハッピーフレンズ」に、新たなおともだち「ぺんぎん」が初登場します!

また、「うさぎ」はピンク色に、

「ぱんだ」はちょこんと座っているポーズになって、よりキュートに☆

さらに「きょうりゅう」は、よりかっこよくなりました☆

どのおともだちにするか迷うのも楽しい「ハッピーフレンズ」の、新しい仲間たちに注目です☆

好きなアイスがもっと特別になる、かわいらしくて楽しいサンデーがリニューアル!

サーティワンの「ハッピーフレンズ」は、2025年4月25日(水)に新しくなって、以降通年販売となります。

“ゴムゴムの実”や麦わらの一味をイメージしたアイスクリーム!サーティワン「ONE PIECE」コラボレーション “ゴムゴムの実”や麦わらの一味をイメージしたアイスクリーム!サーティワン「ONE PIECE」コラボレーション 続きを見る

動物たちのピックやチョコで自由にデコレーション!サーティワン「31デコケーキ ZOO」 動物たちのピックやチョコで自由にデコレーション!サーティワン「31デコケーキ ZOO」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ぺんぎんが仲間入り!サーティワン「ハッピーフレンズ」2025 appeared first on Dtimes.