ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤ëÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤Î°áÉþ¤Ê¤É¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¤â¤Î¤«¡¡Ì¤²ò·è¤ÎÅò²Ï¸¶Ä®¹âÎð½÷À»¦¿Í¡¦Êü²Ð»ö·ï¤«¤é¤¤ç¤¦¤Ç10Ç¯¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù
¿ÀÆàÀî¸©Åò²Ï¸¶Ä®¤Ç¡¢¹âÎð¤Î½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤«¤é¤¤ç¤¦¡Ê21Æü¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Î±Ø¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤ÎÉþ¤Ê¤É¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤Î½÷À¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2015Ç¯4·î21Æü¡¢Åò²Ï¸¶Ä®¤Î½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤Î¿²¼¼¤«¤é½»¿Í¤ÎÊ¿°æÈþ¹¾¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬³Û¤ËÊñÃú¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï»¦¿Í¡¦Êü²Ð»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö·ï¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¡¢ÈÈ¿ÍÂáÊá¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÎÄ«¤Ë¸½¾ì¶á¤¯¤ÎJRÅò²Ï¸¶±Ø¤ÇËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤³¤ÎÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤Î¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¾å²¼¹õ¤Ã¤Ý¤¤Éþ¤È¼êÄó¤²ÂÞ¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¿°æ¤µ¤ó¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁÜºº¤Ç¡¢¤³¤ÎÉþ¤ä¼êÄó¤²ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿°æ¤µ¤ó¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¾Ú¸À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¤ï¤º¤«2·ï¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÎÏ¤Ê¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁÜººËÜÉô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®ÅÄ¸¶·Ù»¡½ð¤Î¾¾ËÜ¸÷¹¥½ðÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤´°äÂ²¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»ö·ï²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æº£¸å¤âÇ´¤ê¶¯¤¯ÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊóÄó¶¡¡Û
¾®ÅÄ¸¶·Ù»¡½ðÁÜººËÜÉô¡¡0465-32-0110
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÀÅ²¬,
¥À¥¤¥¹,
²£ÉÍ,
½»Âð,
Êè,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
¾åÅÄ,
¶âÂ°²Ã¹©