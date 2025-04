BTSのJ-HOPEが、4月21日(月)に自身のInstagramでストーリーズを更新。かねてより親交がある俳優の坂口健太郎と撮影した2ショットを公開し、ファンから反響が集まっている。■コンサートを見学J-HOPEは、4月19日(土)と4月20(日)の2日間、埼玉にあるさいたまスーパーアリーナで開催されたコンサート、「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ in JAPAN」に参加するため来日。

ストーリーズに投稿されたのは、同公演の見学に訪れた坂口と撮影した2ショットで、J-HOPEは「うちの兄ちゃん、最高!」とコメントを添えて坂口との再会に喜ぶ様子を見せた。坂口を“うちの兄ちゃん”と呼ぶJ-HOPEの意外な一面に、SNSでは「本当仲が良い」「坂口健太郎さんの事をうちの兄ちゃんって言ってくれてるの最高」「坂口健太郎くんのこと“うちの兄ちゃん”て言うの可愛い過ぎ…」など興奮するファンからのコメントが。また、貴重な2ショットに「ハッピーショットすぎる〜」「ビジュアル最強の仲良し兄弟」といった声も届いている。引用:「J-HOPE」Instagram(@uarmyhope)