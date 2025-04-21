¥¿¥â¥ê¡¡¡ÖËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¡×»³Ãæ¿Ìï¶µ¼ø¤È4Ç¯¤Ö¤ê¥¿¥Ã¥°¡¡ºÙË¦¤ËÃíÌÜ¤·¡ÈÌ¿¤ÎËÜ¼Á¡É¤ËÇ÷¤ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¿¥â¥ê¡Ê79¡Ë¤¬21Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖNHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¿ÍÂÎ·¡Ù½Ð±é¼Ô²ñ¸«¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÏ¢ÈÖÁÈ´Þ¤á¡¢15ËÜ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¥·¥ê¡¼¥º¡£1989Ç¯¤Î½é²óÊüÁ÷¤È¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö·ë¹½³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ²Ê³Ø¼Ô¤ÇµþÅÔÂç³ØiPSºÙË¦¸¦µæ½êÌ¾ÍÀ½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¤Î»³Ãæ¿Ìï»á¤È¥¿¥â¥ê¤¬¡¢¥À¥Ö¥ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£21Ç¯7·î°ÊÍè¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»³Ãæ»á¤È¤ÎÌ¾¥³¥ó¥ÓÉü³è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÖÌ¿¤È¤Ï²¿¤«¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¡ÈºÙË¦¡É¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ¿·²Ê³Ø¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÌ¿¤ÎËÜ¼Á¡É¤ËÇ÷¤ë¡£²Ê³ØÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÆñ¤·¤¤¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¥¿¥â¥ê¡£¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢È´·²¤ÎCG¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¤ë¤È¤«¤Ê¤êÍý²ò¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È²Ä»ë²½¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬Íý²òÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö»³ÃæÀèÀ¸¤ÏËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¡×¤È¡ÈÁêËÀ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£»³Ãæ»á¤ÎÀâÌÀ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸þ¾å¤·¤¿ÊüÁ÷µ»½Ñ¤ò´Þ¤á¡ÖËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£¡ÖÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤«¤Ê¤ê¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢27Æü¤«¤é6·î8Æü¤Þ¤Ç¡¢·×4²óÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£