¡Ú£×£×£Å¡Û°ÇÍî¤Á¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤¬¥³¡¼¥Ç¥£²¼¤·»Ë¾åºÇÂ¿£±£·ÅÙÌÜ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ³ÍÆÀ¡ª¡¡¥í¥Ã¥¯ÍÍ¤Ï¸½¤ì¤º
¡¡£×£×£Å¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×£²ÆüÌÜ¡Ê£²£°Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡¢ÊÆ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¦¥¢¥ì¥¸¥¢¥ó¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¡Ê£´£·¡Ë¤¬¡¢à¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢á¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡Ê£³£¹¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Åý°ì£×£×£Å²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¡£»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£±£·ÅÙÌÜ¤ÎºÇ¹âÊö²¦ºÂ³ÍÆÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£³·î¤Î¥¨¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥ó¥Ð¡¼Àï¤òÀ©¤·Ä©Àï¸¢¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¥¶¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ê¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ë¡¢ÊÆÄ¶¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤È¶¦Æ®¤·¤Æ¾×·â¤Î°ÇÍî¤Á¡£°ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿à»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÃËá¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¤Ð¤«¤ê¤«£×£×£Å¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤âÇÍÅÝ¤·¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥È¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º×Åµ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç»î¹çÁ°¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯´Ñ½°¤ØÇØ¤ò¸þ¤±¤ë¡£¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥±¥ó¥«¥¥Ã¥¯¡¢¥í¡¼¥×¹¶·â¤Ê¤É¥é¥Õ»¦Ë¡¤Ç·ã¤·¤¯¹¶¤á¹þ¤à¡£ÌÜÄÙ¤·¤ò¤¯¤é¤ï¤»¡¢¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç²¦¼Ô¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥Ç¥£¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯¥¨¥ë¥Ü¡¼¤ò¤«¤ï¤·¡¢¥¢¥Æ¥£¥Æ¥å¡¼¥É¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥á¥ó¥È¡Ê£Á£Á¡Ë¡£¤µ¤é¤ËÀãÊø¼°£Á£Á¤Þ¤Ç¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ¡¢²¦¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²¦¼Ô¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ì¥Ã¥°¥É¥í¥Ã¥×¤ò¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤·¤ÆµÕ½±¡£¥È¥Ã¥×¥í¡¼¥×¤«¤é¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥«¥Ã¥¿¡¼¤âÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥Ê¤Ï£Á£Á¤«¤é£Ó£Ô£Æ¡½£Õ¤ÇÊá³Í¡£¥í¡¼¥×¤ËÆ¨¤²¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¤ò°ú¤¤º¤êÌá¤·¤Æ¡¢ºÆ¤Ó·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¥³¡¼¥Ç¥£¤¬²¿¤È¤«Æ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢½³¤êÂ¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¸íÇú¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬ÅÝ¤ì¤¿·ä¤Ë¡¢¥·¥Ê¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¶â¶ñ¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¥³¡¼¥Ç¥£¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿¤â£Á£Á¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤³¤ì¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢º£Ç¯¤Îº×Åµ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Æ£å¡ª£î¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥·¥Ê¤È°®¼ê¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤¤¤¿¡££³·î¤Î£Ð£Ð£ÖÂç²ñ¤Ë¤â²ðÆþ¡£¥³¡¼¥Ç¥£¤ËÊ¿¼êÂÇ¤Á¤·¤ÆÉé½ý¤µ¤»¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤Î¿Íµ¤¼Ô¤À¡££¶Ëü£³£²£²£¶¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤ëÃæ¤Ç¡¢²¦¼Ô¤Ï¹½¤ï¤º¥·¥Ê¤ò¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥º¤ÇÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¡£´°àú¤Ë·è¤Þ¤ê£³¥«¥¦¥ó¥È³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾ì³°¤«¤é¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¥«¥¦¥ó¥È¤òË¸³²¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÅÜ¤ê¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤²¡¢²¿¤È¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥ºÁò¡£¤³¤Îº®Íð¤Ë¾è¤¸¤Æ¡¢¥·¥Ê¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¥³¡¼¥Ç¥£¤¬¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¬¡¢¥·¥Ê¤Ï¹¶·â¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ëº©´ê¡£²¦¼Ô¤¬Èó¾ð¤Ë¤Ê¤ì¤º¹¶·â¤ò¤ä¤á¤ë¤È¡¢¥·¥Ê¤ÏÉÔ°Õ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤ÎµÞ½êÂÇ¤Á¤À¡£Â³¤±¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ò¥³¡¼¥Ç¥£¤Î´éÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ£Ë£Ï¡£¾ì³°¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÜÎô¤Ê¹¶·â¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢Åý°ì£×£×£Å²¦ºÂÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¡£Í½¹ðÄÌ¤ê°úÂà¥í¡¼¥É¤Ç¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥ì¥¢¡¼¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºÇ¹âÊö²¦ºÂ¤ÎÂ×´§µÏ¿¤òºÇÂ¿¤Î¡Ö£±£·¡×¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤É½¾ð¤Ç¥Ù¥ë¥È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥·¥Ê¤ò°¤ÎÆ»¤ËÁö¤é¤»¤¿¥í¥Ã¥¯ÍÍ¤Ï¡¢»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º×ÅµÁ°¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¥ë¡¼¥Ó¥Ã¥¯¥¥å¡¼¥Ö¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ææ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡£°¤Î²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Ê¤Ï¡¢»Ä¤ê£¸¤«·î¤Î°úÂà¥í¡¼¥É¤ò¤É¤¦Áö¤êÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×¤Ï¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¤¿¡£