森永製菓×『アイドルマスター』シリーズ20周年、板チョコアイスで限定グッズが当たるキャンペーンが4月28日よりスタート
森永製菓が、人気アイス「板チョコアイス」と『アイドルマスター』シリーズとのコラボキャンペーンを2025年4月28日（月）から開始する。このキャンペーンは、両者の周年を祝うもので、板チョコアイスは30周年、『アイドルマスター』シリーズは20周年を迎える。
「板チョコアイス」は、分厚いチョコでバニラアイスを包んだアイスで、1995年に誕生し、今年30周年を迎える。チョコのパリッとした食感と、すっきりとしたバニラアイスの組み合わせが特徴だ。一方、『アイドルマスター』シリーズは、プレイヤーがアイドルを育成する「アイドルプロデュース」コンテンツで、2005年にスタートし、2025年7月26日に20周年を迎える。
今回のコラボでは、「板チョコアイス」のブランドアンバサダーとして、天海春香（アイドルマスター）、三村かな子（アイドルマスター シンデレラガールズ）、矢吹可奈（アイドルマスター ミリオンライブ！）、東雲荘一郎（アイドルマスター SideM）、大崎甘奈（アイドルマスター シャイニーカラーズ）、姫崎莉波（学園アイドルマスター）の6名が就任する。彼女たちは「板チョコアイス」の魅力を広めるプロモーションを展開する。
商品を購入したレシートで応募できるキャンペーンも実施される。対象商品を2個購入すると、A賞「ボイス入りアクリルスタンド（全6種）」が各20名様（合計120名様）、B賞「B2サイズ タペストリー（全6種）」が各40名様（合計240名様）、C賞「オリジナルQUOカード（500円分）」が300名様に抽選で当たる。さらに、応募者全員には「オリジナルスマホ壁紙（全6種）」がプレゼントされる。
ブランドアンバサダーが登場するWebCMが2025年4月21日（月）11時より公開された。また、各アンバサダーが「板チョコアイスのイチ推しポイント」をプレゼンするプレゼンチャレンジ動画も、特設サイトや森永製菓の公式YouTubeチャンネルで公開される予定だ。
■商品情報
商品名：「板チョコアイス」 ※『アイドルマスター』シリーズキャンペーンパッケージ
参考小売価格：184円（税込）
発売日：2025年4月28日（月）〜無くなり次第終了
特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/itachoco/idolmaster2025/
■キャンペーン概要「レシート応募キャンペーン」
内容：「板チョコアイス」購入レシートで応募可能なキャンペーン。
応募方法：対象商品2個購入のレシートを撮影し、特設サイトから応募。
賞品：
A賞：ボイス入りアクリルスタンド（全6種）各20名、合計120名
B賞：B2サイズ タペストリー（全6種）各40名、合計240名
C賞：オリジナルQUOカード（500円分）300名
応募者全員特典：オリジナルスマホ壁紙（全6種）
応募期間：
A賞：2025年4月28日（月）11:00 〜 2025年5月29日（木）23:59
B賞：2025年5月30日（金）11:00 〜 2025年6月30日（月）23:59
C賞・壁紙プレゼント：2025年4月28日（月）11:00 〜 2025年6月30日（月）23:59
アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.
「板チョコアイス」は、分厚いチョコでバニラアイスを包んだアイスで、1995年に誕生し、今年30周年を迎える。チョコのパリッとした食感と、すっきりとしたバニラアイスの組み合わせが特徴だ。一方、『アイドルマスター』シリーズは、プレイヤーがアイドルを育成する「アイドルプロデュース」コンテンツで、2005年にスタートし、2025年7月26日に20周年を迎える。
今回のコラボでは、「板チョコアイス」のブランドアンバサダーとして、天海春香（アイドルマスター）、三村かな子（アイドルマスター シンデレラガールズ）、矢吹可奈（アイドルマスター ミリオンライブ！）、東雲荘一郎（アイドルマスター SideM）、大崎甘奈（アイドルマスター シャイニーカラーズ）、姫崎莉波（学園アイドルマスター）の6名が就任する。彼女たちは「板チョコアイス」の魅力を広めるプロモーションを展開する。
商品を購入したレシートで応募できるキャンペーンも実施される。対象商品を2個購入すると、A賞「ボイス入りアクリルスタンド（全6種）」が各20名様（合計120名様）、B賞「B2サイズ タペストリー（全6種）」が各40名様（合計240名様）、C賞「オリジナルQUOカード（500円分）」が300名様に抽選で当たる。さらに、応募者全員には「オリジナルスマホ壁紙（全6種）」がプレゼントされる。
ブランドアンバサダーが登場するWebCMが2025年4月21日（月）11時より公開された。また、各アンバサダーが「板チョコアイスのイチ推しポイント」をプレゼンするプレゼンチャレンジ動画も、特設サイトや森永製菓の公式YouTubeチャンネルで公開される予定だ。
■商品情報
【アイドルマスターシリーズ】板チョコアイスブランドアンバサダーに就任！WebCM【板チョコアイス】
商品名：「板チョコアイス」 ※『アイドルマスター』シリーズキャンペーンパッケージ
参考小売価格：184円（税込）
発売日：2025年4月28日（月）〜無くなり次第終了
特設サイト：https://www.morinaga.co.jp/itachoco/idolmaster2025/
■キャンペーン概要「レシート応募キャンペーン」
内容：「板チョコアイス」購入レシートで応募可能なキャンペーン。
応募方法：対象商品2個購入のレシートを撮影し、特設サイトから応募。
賞品：
A賞：ボイス入りアクリルスタンド（全6種）各20名、合計120名
B賞：B2サイズ タペストリー（全6種）各40名、合計240名
C賞：オリジナルQUOカード（500円分）300名
応募者全員特典：オリジナルスマホ壁紙（全6種）
応募期間：
A賞：2025年4月28日（月）11:00 〜 2025年5月29日（木）23:59
B賞：2025年5月30日（金）11:00 〜 2025年6月30日（月）23:59
C賞・壁紙プレゼント：2025年4月28日（月）11:00 〜 2025年6月30日（月）23:59
アイドルマスターポータル：https://idolmaster-official.jp/
THE IDOLM@STER™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.