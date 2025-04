モーションセンサーを搭載したダイノバックラーも！プレミアムバンダイ『恐竜戦隊ジュウレンジャー』2商品

「プレミアムバンダイ」では、『恐竜戦隊ジュウレンジャー』より、モーションセンサーで変身シークエンスの再現が可能となった『ダイノバックラー -MEMORIAL EDITION-』(16,500円 税込/送料・手数料別途)と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場したブラック大獣神をDXROBO UNIVERSEシリーズで商品化した『DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神』(5,280円 税込/送料・手数料別途)の予約受付を2025年4月21日(月)16時に開始します。

プレミアムバンダイ『恐竜戦隊ジュウレンジャー』2商品

「プレミアムバンダイ」では、『恐竜戦隊ジュウレンジャー』より、モーションセンサーで変身シークエンスの再現が可能となった『ダイノバックラー -MEMORIAL EDITION-』(16,500円 税込/送料・手数料別途)と、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場したブラック大獣神をDXROBO UNIVERSEシリーズで商品化した『DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神』(5,280円 税込/送料・手数料別途)の予約受付を2025年4月21日(月)16時に開始。

■商品特長

現在放映中の『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場した『恐竜戦隊ジュウレンジャー』に関連する2商品がプレミアムバンダイに登場します。

●ダイノバックラー -MEMORIAL EDITION-

『恐竜戦隊ジュウレンジャー』の変身アイテムである「ダイノバックラー」を、DX版のサイズをそのままに、モーションセンサーの搭載やLEDの増加によってよりなりきり遊びの再現度を高めたMEMORIAL EDITIONとして商品化します。

セット内容には、ダイノバックラーに加え、ホルダーと5枚の守護獣メダルが付属します。

ダイノバックラー本体にはシルバー塗装や赤彩色を追加。

守護獣メダルにも金色塗装と墨入れを施し、より劇中をイメージした外観となっています。

ダイノバックラーにはモーションセンサーを搭載し、腰に向かってバックラーを引くことでポージング音が発動。

ボタン操作で展開・LEDが発光し、変身演出が完了します。

LEDの搭載数はDX対比で約300%に増加。

さらにBGMは「恐竜戦隊ジュウレンジャー(TVサイズ)」「勝利を呼ぶ大反撃」の2曲を収録予定。

変身遊び以外にも、モーションセンサーを駆使して攻撃音を発動できる「ナックルモード」やロボ合体音が発動する「大獣神合体モード」を搭載しています。

ダイノバックラー -MEMORIAL EDITION-

●DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神

『恐竜戦隊ジュウレンジャー』の合体ロボ・大獣神の新たな姿として『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』に登場したブラック大獣神をDXROBO UNIVERSEシリーズで商品化します。

大獣神からカラーリングを一新し、黒ベースの成形色に金色塗装を採用。

ディテール部分にも塗装を追加し、大きく印象の異なる姿を再現されています。

ブラック大獣神としての形態のほか、パーツを組み替えることで5体の守護獣への変形も可能です。

またDXROBO UNIVERSEシリーズの特徴であるシリーズ商品間での合体遊びも可能。

別売りのDXROBO UNIVERSEシリーズと組合せ、玩具オリジナルの遊びが楽しめます。

また別売りの「DXテガソード」とも合体遊びが可能です。

DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神

■商品概要

・商品名 :ダイノバックラー -MEMORIAL EDITION-

・価格 :16,500円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ダイノバックラー…1

守護獣メダル…5種各1

ホルダー…1

・商品サイズ:ダイノバックラー(閉じ状態)…H約70mm×W約105mm×D約35mm

守護獣メダル…直径約38mm

ホルダー…H約75mm×W約130mm×D約45mm

・商品素材 :ダイノバックラー…ABS・PC・PP・PET

守護獣メダル…ABS

ホルダー…ABS

・対象年齢 :15才以上

・生産エリア:中国

・電池 :単4電池×1(別売り)

・予約期間 :2025年4月21日(月)16時〜2025年6月8日(日)23時予定

・商品お届け:2025年11月予定

・商品名 :DXROBO UNIVERSE ブラック大獣神

・価格 :5,280円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:ブラック大獣神…1

・商品サイズ:ブラック大獣神(合体状態)…H約265mm×W約200mm×D約100mm

・商品素材 :ABS・POM

・対象年齢 :3才以上

・生産エリア:タイ

・予約期間 :2025年4月21日(月)16時〜2025年6月29日(日)23時予定

・商品お届け:2025年11月予定

<共通項目>

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・発売元 :バンダイ

(C)テレビ朝日・東映AG・東映 (C)東映

※最新の情報・詳細は商品販売ページを確認してください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

