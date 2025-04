母の日期間限定！あら、りんご。「ピンクレディのタルトタタン」

「あら、りんご。」から母の日期間限定商品「ピンクレディのタルトタタン」を、2025年4月18日から各店・オンラインショップにて販売開始しました。

あら、りんご。「ピンクレディのタルトタタン」

【店頭販売】

ピンクレディのタルトタタン

店頭価格:(ホール) 3,980円(税込)

店頭価格:(カット) 660円(税込)

販売開始:2025年4月18日(金)

販売店舗:― 関西エリア ―

神戸トアロード店、西神中央店、ルクア大阪店

― 青森エリア ―

青森道の駅店、青森奥入瀬渓流店、A-FACTORY店

「あら、りんご。」。から母の日期間限定商品「ピンクレディのタルトタタン」を、2025年4月18日から各店・オンラインショップにて販売開始。

■「ピンクレディのタルトタタンについて

【使用品種「ピンクレディ」について】

「ピンクレディ」は、やや小ぶりでピンクがかった赤色の見た目が特徴。

果肉が緻密なため煮崩れしにくく、甘酸っぱい味わいがタルトタタンにピッタリなりんごです。

希少品種「ピンクレディ」

【タルトタタンについて】

あら、りんご、のタルトタタンは、酸味のある青森県産りんごを100%使用し、時間をかけてゆっくりとキャラメリゼしています。

手間暇かけるからこそりんご本来の酸味や甘さを感じられる味わいに仕上げています。

じっくり煮込んだりんごを何層にも重ね、なめらかで優しい口当たりで、サクッとしたクランブル生地とキャラメリゼしたりんごを楽しめます。

定番品種として「紅玉」を使用した「紅玉のタルトタタン」を販売していますが、母の限定で用意する「ピンクレディのタルトタタン」は、華やかな香りとキュッと引き締まった酸味で上品かつ軽やかな味わいに仕上がっていますので、日頃の感謝の気持ちを伝えるギフトとして最適です。

通常販売中の「紅玉のタルトタタン」

【オンライン販売】

予約受付期間:受付中

販売価格 :4,900円(税込・送料込)

お届け期間 :2025年5月3日〜5月12日

初回120台限定で、カーネーション(造花)をお付けします。

母の限定仕様ピンクレディのタルトタタン

