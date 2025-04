ニチベイは、電動よこ型ブラインドをスマート操作するワイヤレスゲートウェイ装置「ブラインドゲートウェイ」を、2025年4月21日(月)より販売中。

ニチベイ「ブラインドゲートウェイ」

ニチベイは、電動よこ型ブラインドをスマート操作するワイヤレスゲートウェイ装置「ブラインドゲートウェイ」を、2025年4月21日(月)より販売中です。

スマートフォンやタブレットから、簡単にブラインドの操作が可能となります。

■スマート操作対応でオフィスや商業施設の快適性向上に貢献

オフィスや商業施設では働く環境の快適性向上へのニーズが高まり、窓まわり商品のスマート化を望む声が増えています。

これらのニーズにお応えすべく、Wi-Fi※接続可能なスマートフォンやタブレットから操作を可能とする「ブラインドゲートウェイ」を発売。

離れた位置にある壁面コントローラーやリモコンを操作する必要がなくなり、オフィスや商業施設の快適性向上に貢献します。

※「Wi-Fi」は「Wi-Fi Alliance」の登録商標です。

■主な特徴

・オフィス空間のレイアウト変更に柔軟に対応

ブラインドゲートウェイ1台で、最大10グループの登録とブラインド254台のグループ

操作が可能。

オフィスのレイアウトやゾーニングの変更にも対応できます。

・アプリ不要で、複数のデバイスから操作ができるコントロール画面

ブラウザベースのコントロール画面なので専用アプリのインストールが不要。

複数のデバイスでも操作・設定可能です。

・様々なネットワーク環境に対応した接続モード

使用するネットワーク環境に柔軟に対応できるよう、3種類の接続モードを用意。

■ワイヤレスゲートウェイ装置「ブラインドゲートウェイ」概要

発売日 :2025年4月21日(月)

対応商品:電動よこ型ブラインド「テクニスト」シリーズ、

ウッドブラインド「クレール50」「クレールグランツ50」電動標準タイプ

価格 :各営業拠点までお問い合わせください。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 電動よこ型ブラインドをワイヤレスでスマート操作!ニチベイ「ブラインドゲートウェイ」 appeared first on Dtimes.