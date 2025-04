トルネックスは、2025年4月21日より、「GX住宅の差別化戦略セミナー 全館空調+全館空気清浄/北海道の家づくりから学ぶ」オンライン配信を開始します。

トルネックス「GX住宅の差別化戦略セミナー」オンライン配信

配信スタート:2025年4月21日(月)10:00

配信形式 :Webサイトにて配信(視聴にはお申し込みが必要となります)

参加費 :無料

対象 :住宅・建築業界関係者、設計者、施工者、

工務店、メーカーなど

主催 :株式会社トルネックス

トルネックスは、2025年4月21日より、「GX住宅の差別化戦略セミナー 全館空調+全館空気清浄/北海道の家づくりから学ぶ」オンライン配信を開始。

このセミナーでは、断熱気密の専門家と寒冷地住宅建築のプロが「断熱等級6」の住宅建築について議論を交わします。

登壇者には、東京大学名誉教授 坂本 雄三、日本大学理工学部建築学科 准教授 井口 雅登、北海道よりリッド相談役 牧 克典を迎えトークセッションも行います。

世界的な環境意識の高まりとともに、日本においても「GX(グリーントランスフォーメーション)」を推進する動きが加速しています。

特に住宅分野においては、経済産業省・国土交通省・環境省の3省は合同で、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)水準を大きく上回る省エネ住宅、「GX志向型住宅」を対象とする補助金を創設しました。

GX住宅に多くの工務店が取り組む中、いかに差別化を模索し競争に勝ち抜くかが重要です。

このセミナーでは、特に全館空調や全館空気清浄といった技術の導入が、他社との差別化要素としてどのように機能するのか、また未来地図をどう描くかを深掘りします。

これからの住宅づくりのヒントを得られる貴重な機会です。

一刻も見逃せない充実した内容となります。

【プログラム】

オープニング「登壇者紹介」

(1) 「日本の省エネ住宅:基準と支援(「寒住法」から「GX」まで)」

(2) 「断熱気密住宅の重要性」

(3) 「北海道における高断熱住宅の実践」

トークセッション:「これからの住宅性能基準の行く末」

※プログラムの内容は予告なく変更となる可能性があります。

■登壇者

・坂本 雄三(さかもと ゆうぞう) 東京大学 名誉教授

1948年北海道生まれ。

北海道大学理学部地球物理学科卒業。

東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。

工学博士。

旧建設省建築研究所、名古屋大学工学部助教授、東京大学大学院工学系研究科教授等を経て、2012年より建築研究所理事長に。

専門は、建築環境工学の熱環境、空調システム等の分野。

国土交通省社会資本整備審議会専門委員。

東京大学名誉教授。

・井口 雅登(いぐち まさと) 日本大学理工学部建築学科 准教授

博士(工学)/一級建築士/気象予報士

1977年生まれ。

日本大学大学院理工学研究科建築学専攻修了。

博士(工学)。

日本大学建築学科准教授。

専門は建築設備、住宅の温湿度とエネルギー消費に関する研究、室内の空気質、気流に関する幅広い研究を行う。

住宅の研究では、企業との共同研究にも取り組み、住環境の改善・エネルギー効率の向上に貢献している。

・牧 克典(まき かつのり) 株式会社リッド 相談役

株式会社LIXIL OB。

主に寒冷地における住宅の断熱・気密性能向上のための業務に従事。

具体的な現場知識も豊富で現在、主に北海道での工務店の家づくり、販売戦略・商品戦略のアドバイザーとして指導にあたる。

※北海道における高断熱住宅の事例についてご解説いただきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 坂本 雄三×井口 雅登×牧 克典 登壇!トルネックス「GX住宅の差別化戦略セミナー」オンライン配信 appeared first on Dtimes.