世界自然保護基金とコラボ！About Vintage「Earthrise(アースライズ)」

About Vintageは、WWF デンマーク(世界自然保護基金)とコラボレーションした「Earthrise(アースライズ)」を、2025年のアースデイ4月22日(火)日本時間22:00から6月30日(月)までの、期間限定で販売を行います。

About Vintage「Earthrise(アースライズ)」

ムーブメント:Miyota 8215 Automatic(日本国産)

42時間パワーリザーブ。

平均日差-20〜+40秒。

ハック機能/ストップセコンド機能付き。

サイズ :文字盤サイズ 41mm、厚み 13.8mm、ラグ幅 20mm

素材 :サージカル316Lステンレス製スチール

(金属アレルギーが少なく、比較的人体に優しいスチール。

腐食に強い耐性)、個別のシリアルナンバー付き、はめ込み式裏蓋

ガラス :反射防止加工を施したドーム型のサファイアクリスタル

(傷に強い素材)

保証 :欠陥に対して2年間

防水 :20ATM/200METER(潜水用防水)

価格 :79,600円(税込、送料込み)このうちの25%がWWFに寄付されます。

発送時期 :発送予定10月(先着300名様は7月発送予定)

こちらの売上の25%を寄付し、カレンダーから日替りで登場する31種類の絶滅危惧種の動物たちや地球の保護と保全に当てられます。

「Earthrise(アースライズ)」とは、史上初、月の周回に成功したアポロ8号に乗った宇宙飛行士たちが、月の地平線から昇る地球を目の当たりにし、この光景が、サンライズ(日の出)ならぬ、アースライズ「地球の出」と呼ばれるようになりました。

この宇宙に浮かぶ地球は、数多くの人の心に刻まれる光景として記憶されました。

そんな偉大なる地球からインスピレーションを受けて、地球に敬意を示すべく、今回の新作モデルのデザインを行いました。

スタイリングイメージ

このモデルは、WWFデンマーク(世界自然保護基金)と公式パートナーを組み、この腕時計の売上げ一本につき、25%がWWFデンマークに寄付され、自然の修復と保護と地球の生態系の回復と保全に役立てられます。

カレンダーディスクが31種類の絶滅危惧種の動物

そして、絶滅の危機に晒されたり、人間の影響により生息地が脅かされている動物たち31種類がカレンダーディスクに描かれていて、カレンダーの窓枠から日替わりで毎日さまざまな動物たちが現れてくる仕様になっています。

一日ずつが、地球からの大事なメッセージのリマインダーになっているのです。

Super-LumiNova の青い蓄光

月から見た地球からインスピレーションを得たデザイン

宇宙に浮かび輝く地球の様子を再現するために、文字盤全体にSuper-LumiNova(R)の青い蓄光の夜光塗料を施しているのも魅力の一つです。

ベゼル部分は、宇宙に数々と広がる小さな星々を表現するようなデザインになっています。

そして、もちろんムーブメントには自動巻きを採用していて、電池を使用せず生涯長持ちし愛用し続けられる品質を誇っています。

付け替えベルトイメージGIF

About Vintageの時計の特徴の一つとして、全ての時計のベルトは工具なしで簡単に付け替え変更が可能です。

冒険に出るようなアクティブな印象のベルトから、エレガントでビジネススタイルのメタルブレスレットにイメージチェンジをすることで、幅広いシーンで愛用ができます。

コペンハーゲン デザイン

■About Vintageとは?受注生産モデル:効率的で理想的なプロダクション。

About Vintage(アバウトヴィンテージ)は、時計愛好家の幼馴染2人が「金庫で保管される程の価値のある腕時計を良心的な価格で製作する」という夢を実現するため2014年にデンマーク首都コペンハーゲンで設立した腕時計ブランドです。

腕時計のデザインや、日本人による親身なカスタマーサポートなど全てがコペンハーゲンのオフィスと本店ストアから丁寧に行われています。

情熱と好奇心に溢れる創業者の二人は、いつも挑戦してみたいデザインやプロジェクトのアイディアが常にある一方で、数多くの在庫を抱える状況に悩まされていました。

数多くの在庫を抱えると、新しいモデルの生産の物理的な足枷にもなり、本当に好評のリリースだったのかという精神的な不安要素にもつながっていました。

そこで近年は、受注生産モデルや数量限定販売スタイルを行うことで、上記のような問題の解消に繋げています。

そのような成功体験がさらに良いデザインを生み出し、販売当日に完売モデルも増えてきています。

そして、今回のEarthriseのように、地球環境に配慮したモデルでは、注文があった本数だけを生産し、無駄を排除した受注生産モデルがなおさら理想的だと考えられます。

ただ、受注生産モデルのデメリットは、限られた期間内でしか販売が行われないことです。

