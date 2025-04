ウォリアーズが西2位のロケッツを相手に価値ある1勝…カリー＆バトラーがチームをけん引

4月21日(現地時間20日)に「NBAプレーオフ2025」ウェスタン・カンファレンス1回戦が行われ、7位のゴールデンステイト・ウォリアーズが敵地のトヨタ・センターで2位のヒューストン・ロケッツと対戦した。

開始から0-7のランを許した第1クォーターは、終始追いかける展開。ジミー・バトラーとステフィン・カリーを中心に食いつき、18-21と3点ビハインドで終了した。

第2クォーターは開始53秒からドレイモンド・グリーン、ブランディン・ポジェムスキー、バトラーが連続で得点を挙げると、ギー・サントス、バディ・ヒールド、カリーも続き、同5分52秒の時点で36-26と2ケタ点差。相手をわずか13得点に抑え、47-34とリードを広げた。

後半に入っても勢いは止まらず、第3クォーター開始4分29秒からバトラー、カリーの連続3ポイントで23点差。それでも、ターンオーバーやオフェンスリバウンドから得点を許すなど、9点差まで詰め寄られた。

第4クォーターはロケッツの反撃に遭い、3点差まで迫られたものの、ポジェムスキーとモーゼス・ムーディーが連続得点。カリー、グリーンの得点もあり、試合終了残り3分44秒に84-75と9点差まで戻した。

その後は逃げきりに成功し、95-85で勝利。敵地で貴重な1勝を手にした。

カリーが5本の3ポイントを含む31得点に6リバウンド3アシスト、バトラーが25得点7リバウンド6アシスト5スティール、ポジェムスキーが14得点8リバウンド5アシスト2スティールの活躍を見せた。

なお、両者による第2戦は24日(同23日)に行われる。

■試合結果



ヒューストン・ロケッツ 85-95 ゴールデンステイト・ウォリアーズ



HOU|21|13|26|25|=85



GSW|18|29|22|26|=95

STEPHEN CURRY YOU ARE UNREAL!!

PULLS UP FROM WAY DOWNTOWN TO EXTEND THE WARRIORS LEAD 🎯

We're in crunch time in Game 1 on TNT 🚨 pic.twitter.com/7m4cj7Mx8Q

- NBA (@NBA) April 21, 2025