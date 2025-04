スマートフォンなどの画像や音声を簡単に大画面で楽しめる！エー・リンク「EZCast Ultra」

エー・リンクは、EZCast Ultraに加え、スマートフォン、タブレット、PCなどの画像・音声のメディアストリーミングを楽しめる、より高機能のEZCast Ultra2を2025年4月21日に発売します。

エー・リンクは、EZCast Ultraに加え、スマートフォン、タブレット、PCなどの画像・音声のメディアストリーミングを楽しめる、より高機能のEZCast Ultra2(イージーキャストウルトラツー…以降ウルトラツーと言います)を2025年4月21日に発売。

ウルトラツーは、最新鋭のWiFi6を備え、強化されたアンテナを持つ4KウルトラHDワイヤレスディスプレイで、テレビのHDMIポートに接続するメディアストリーミングデバイスです。

■対応できる用途(BtoB、BtoC)

・専門的な仕様を求める個人、企業においてはiOS、Android、Windows及びMacなどのデバイスのスクリーンを60/秒フレームのスピードでワイヤレスミラーリングが出来る為、各種デモや打合せに有力なツールとして活用できます。

又、リモートワークの有力なツールとしても力を発揮します。

・個人のスマホ・タブレットユーザーが簡単に、8K/4KTVに無線接続し、超高画質(静止画・動画)のメディアストリーミングが可能で、本格的なシネマ映像やゲームなどを楽しめます。

■主な特徴(特質すべきポイント)

(1) WiFi6(11ax)による高速通信により、8K、4Kの高解像度の配信が可能で、しかも送受信スピードがアップしています。

(2) アンテナは、2T2Rのツインアンテナにより、受信精度がアップしています。

(3) この1台でiOS、Android、Windows、Mac及びChrome OS等の主要OSに対応し、マルチOS環境でのミラーリングを実現します。

(4) 現在好評発売中のEZCast Ultra同様、WindowsとAndroidはMiracast投影が可能、iOSもEZAir機能で、ご自宅にWiFiルーターがなくてもミラーリングが可能となっています。

(5) テレビ等のHDMIポートにプラグインする、メディアストリーミングデバイスの4K×2K、8K×2K WiFiディスプレイ用のディスク型ドングルです。

(6) 4K/60P、8K/60Pディスプレイで、ビデオ表示をなめらかにします。

(7) 4K/HDRにより究極の視聴体験を提供します。

(8) スマートスピーカー(日本語)をサポートしています。

(9) 魅力的な直径6.6cmのディスク(円盤)型で、放熱効率も向上しています。

(10) 高性能なデュアルバンドWiFi(2.4GHz&5GHz)を搭載しています。

(11) Bluetooth4.2により、Androidスマートフォンのミラーリング時に、テレビからの音声出力に対応します。

■主な仕様(日本仕様)

ハードウェア:ディスクタイプ、HDMI、USB端子、リセットスイッチ付

Firemware :Linux

CPU :AM8275

最大解像度 :4096×2160×24P、3840×2160×60P

サイズ・重量:直径6.6cm×高さ1.2cm・45g

技術規格 :TELEC準拠(日本技術基準適合証明取得済み)

無償保証期間:購入時より2年

EZCast Ultra2

■発売価格、時期

メーカー推奨希望小売価格 19,800円(税込21,780円)

発売日 2025年4月21日

