ºå¿À24ºÐº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¨¥°¤¤¡ª¡×¿·¿Í1ÈÖÀ±¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦00¤ò·ÑÂ³Ãæ¡¡ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼K¡×
°Ë¸¶¤Ï¥×¥í½éÀèÈ¯¤â5²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ºå¿À¤Ï20Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë8¡Ý1¤È²÷¾¡¡£¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î°Ë¸¶ÎÍ¿Í¤¬5²ó4°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯¡¢½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ªÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°Ë¸¶¤ÎÅêµå¥·¡¼¥ó
¡¡ËÜµòÃÏ¤Ç¥×¥í½éÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿°Ë¸¶¤Ï½é²óÀèÆ¬¤ÎÆóËóæÆ°ì¡¢ÌðÌî²íºÈ¤«¤éÆó¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤¦°ÂÄê¤·¤¿Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£
¡¡
¡¡3²ó¤ÏÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â¡¢¿¹æÆÊ¿¤òº¸Èô¡¢ÆóËó¤ò122¥¥í¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ÌðÌî¤Ë¤âÆ±¤¸¤¯¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤µ¤»¡¢¥Ë¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¡£
¡¡
¡¡4²óÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏµÆÃÓÎÃ²ð¤ò142¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢ËÊ¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¹¥Åê¤òÂ³¤±¤ë¥ë¡¼¥¡¼¤òÂÇÀþ¤â±ç¸î¤¹¤ë¡£¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿º´Æ£µ±ÌÀ¤¬°µ´¬¤Î1»î¹ç2È¯¡¢6ÂÇÅÀ¤ò²Ô¤°³èÌö¤Ç¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¸¶¤Ï½ª»Ï¡¢¥×¥í½éÀèÈ¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤òÈ¯´ø¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£5²ó4°ÂÂÇÌµ»Íµå¡¢5Ã¥»°¿¶¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¡¢12µåÃÄ¿·¿ÍºÇÂ®ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â»Íµå¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ18¤Î¹¥Åê¤Ë¤ÏÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤â»î¹ç¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö´üÂÔ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡ÖÇØÈÖ¹æ¤°¤é¤¤¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏº¸ÏÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢³«Ëë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È°ÂÄê¤·¤¿Åê¤²¤Ã¤×¤ê¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ë¸¶¤Î¹¥Åê¤Ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡ª¡×¡Ö¼ÂÀïÇÉ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¨¥°¤¤¡ª¡×¡Ö¿·¿Í²¦¤Þ¤Ã¤·¤°¤é¡×¤Ê¤É´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯Å¾¸þ¤â¤¹¤ë¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¶¯¿´Â¡¥ë¡¼¥¡¼¤Îº£¸å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]