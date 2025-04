(MCU)作品でスパイダーマン役を演じるトム・ホランドと、『パニッシャー』からタイトルロールでMCUに続投しているジョン・バーンサル。『レジェンダリー』(2017)で共演した2人は、その撮影中にお互いにオーディションテープを作り、バーンサルはホランドに貴重なアドバイスを与えたと興味深い裏話を披露している。

米人気番組「」にバーンサルが出演すると、ホランドが話題に上がった。バーンサルは『レジェンダリー』撮影時、スパイダーマンのオーディションテープの準備を進めていたホランドに、バク宙などが出来る抜群の運動神経を活かすべきだとアドバイス。「壁を駆け上がって、バク宙2回転をカマしてからシーンを始めたらいいんじゃないか」と伝えると、ホランドは「そうするべきかな?やりすぎじゃないかな?」と反応したという。

しかしバーンサルは、「他のヤツらは、そんなこと出来ないだろ」と答え、実際にホランドはそのアドバイスに従ってシーンを始めたという。そのおかげでホランドがオーディションに合格したのかどうかは不明だが、審査員に大きな印象を残したことは間違いないだろう。バーンサルは、「俺のおかげってわけじゃないけど、少しは役に立ったかな。ちょっとはね」と笑いながら語った。

またバーンサルは、オーディションに挑むホランドの確固たる信念にも言及。ホランドは、「僕はスパイダーマンだ」とバーンサルに言い、自分が役を獲得できると固く信じていたのだとか。「とにかく彼には信念がありました。彼のことを知って彼の存在感を見れば、彼が映画スターである理由が分かります」とコメント。「彼は間違いなく史上最高のスパイダーマンだよ」と称賛した。

その確固たる信念をもって、ホランドはスパイーマン役に大抜擢されてシリーズ第4作『スパイダーマン:ブランド・ニュー・デイ』に復帰し、バーンサルもパニッシャー役で活躍中だ。MCUで2人のタッグは実現していないが、監督の次回作『The Odyssey(原題)』で共演する。

『The Odyssey(原題)』は、2026年7月17日に米国公開予定。

