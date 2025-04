上質な音楽と美しい夜景で充実した飲食を堪能！WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY

アトレは、2025年5月9日(金)〜5月30日(金)と8月29日(金)〜9月26日(金)の期間中の毎週金曜日に「アトレ竹芝」前の野外エリア、ウォーターズ竹芝 プラザにて“豊かな水辺時間”を提供する体験型野外イベント「WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY」を開催します。

WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY

アトレは、2025年5月9日(金)〜5月30日(金)と8月29日(金)〜9月26日(金)の期間中の毎週金曜日に「アトレ竹芝」前の野外エリア、ウォーターズ竹芝 プラザにて“豊かな水辺時間”を提供する体験型野外イベント「WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY」を開催。

<イベント詳細>

タイトル: WATERS takeshiba MUSIC FRIDAY

会場 : ウォーターズ竹芝 プラザ

日程 : ・シーズン1

5月9日(金)、16日(金)、23日(金)、30日(金)

・シーズン2

8月29日(金)、9月5日(金)、12日(金)、19日(金)、26日(金)

時間 : 各日17:00〜21:00

※連動する店舗の営業時間は異なります。

※雨天中止

■WATERS takeshiba MUSIC FRIDAYとは

東京湾と浜離宮恩賜庭園が一望でき、ゆとりと潤いに満ちた“都会のオアシス”として注目を集めるアトレ竹芝。

芝生が広がる広場や夜景を一望できるテラスなど、都心に居ながら水辺の心地よさを感じるロケーションを舞台に、週替わりで出演する実力派DJやシンガー、ミュージシャンによる演奏を楽しみながら、クラフトビールをはじめとする各種ドリンクが堪能できるポップアップバーや、フードスタンド、キッチンカーなどが広場に集結。

美しい都心の夜景に上質な音楽を堪能できる会場で、アトレ竹芝いちおしのドリンクやフードを片手に、心地良い海風の香りを感じられる豊潤な水辺時間を期間中の毎週金曜日に提供します。

2025年で開催3年目となりイベントも定着し、竹芝の街に賑わいを創出しています。

イメージ画像(1)

■海風を浴びながら極上のチルアウトミュージックを堪能

美しい夜景と海風を感じられる絶好のロケーションを舞台に、毎週入れ替わりで実力派DJやシンガー、ミュージシャンが出演し生演奏のパフォーマンスを実施します。

出演するのは、最新シングル「PAJAMAる。

」も好調なセールスを記録するシンガーソングライターのbAeやビンテージソウルバンドのMonroe’s Hipに加え、3rd シングル「Jump high」を発表したYui Sasakiといったアーティストがアコースティック・ライヴを披露します。

DJには毎年お馴染みの国内外で活躍してきたNAOKI SERIZAWAを初めて実力派DJがラインナップ。

さらに美しいメロディを武器に数々のトップアーティストたちの楽曲に参加してきたサクソフォーンプレイヤー井坂茉樹などの出演が決定しています。

【シーズン1 スケジュール】

5月9日

LIVE:bAe (Vo)&Tomoki (Vo & Ukulele) DJ:NAOKI SERIZAWA

5月16日

LIVE:夕芽 / 可梨 / naru / Tatsuro DJ:DJ AZUSA

5月23日

LIVE:T.B.A. DJ:NAOKI SERIZAWA

5月30日

LIVE:Monroe’s Hip / DJ MINOYAMA

シーズン2以降はホームページ等で案内します。

bAe

YuiSasaki

Tomoki

NAOKI SERIZAWA

■アトレ竹芝内の店舗と連動し食やお酒も充実…

「アトレ竹芝」で営業するショップと連携し、より重層的に豊かな水辺時間を演出していきます。

タワー棟1Fに位置する竹芝コミュニティ御用達のレストラン「ブラウアターフェル」では、世界各地の選りすぐりのクラフトビール&クラフトサイダーを提供。

さらに団体から少人数まで手ぶらでBBQも楽しめます。

BBQ・ビール

同じくタワー棟3Fのシンガポール・シーフード・リパブリック東京では、テラス席で美味しい料理に舌鼓を打ちながら夜景と音楽が堪能できます。

シアター棟1Fにあるエンターテインメントベニュー「BANK30」では、野外エリアにラグジュアリーシートを完備。

まるでリゾート地にいるような優雅な時間を堪能できます。

テラス

その他にも、「SHAKOBA」によるTVでも紹介された人気のハムカツなどもフードスタンドで販売。

上質な音楽と美しい夜景、そして充実した飲食を堪能できる、大人たちの好奇心を刺激する水辺のアフター5が心ゆくまで楽しめます。

■「アトレ竹芝」施設概要

施設名 : アトレ竹芝

所在地 : 東京都港区海岸1-10-30

営業時間: 11:00〜22:00

※一部、営業時間の異なるショップがあります。

詳細はアトレ竹芝のホームページを確認してください。

https://www.atre.co.jp/takeshiba/

階数 : 3階

店舗数 : 26ショップ(2025年4月21日現在)

