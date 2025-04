チャットAIのChatGPTに「お願いします」や「ありがとう」とついつい言ってしまう人もいるかと思いますが、そのような礼儀正しい接し方により、数十億円規模の電力消費が生まれている可能性を、OpenAIのサム・アルトマンCEOが認めました。Sam Altman Admits That Saying "Please" and "Thank You" to ChatGPT Is Wasting Millions of Dollars in Computing Power

事の発端となったのは、とあるX(旧Twitter)ユーザーの「人々がAIモデルに『お願いします』や『ありがとう』と言うことで、OpenAIはどれだけの電気代を失っているのだろう」という投稿です。この投稿にはさまざまな意見が寄せられ、OpenAIのアルトマンCEOも「数千万ドル(数十億円)が使われているでしょう、何ともわからないけど」と反応しました。テクノロジーメディアのTechCrunchは「アルトマンCEOの冗談めかした口調から察するに、正確な計算をしたわけではないことは間違いないでしょう」と指摘。一方で、Futurismは「チャットAIに敬意を払うことは無意味に思えるかもしれませんが、AIアーキテクトの中には敬意を払うことが重要な行動であると考える人もいます。例えば、Microsoftのデザインマネージャーであるカーティス・ビーバーズ氏は、適切なエチケットが『敬意と協力に満ちた成果を生み出すのに役立つ』と語っています」と報じています。ビーバーズ氏によると、チャットAIに対して礼儀正しく接すると礼儀正しい答えが返ってくる反面、挑発的あるいは失礼な言葉を使えば、AIから嫌味を言われたりする可能性もあるとのこと。なお、2024年後半に発表されたある調査では、アメリカ人回答者の67%がチャットAIに対して礼儀正しく接していると回答しています。礼儀正しく接していると回答した人のうち、55%が「それが正しいことだから」と回答し、12%は「AIの反乱に備えてアルゴリズムをなだめるために礼儀正しく接している」と回答しました。AI利用者の約70%がAIに対して礼儀正しく接する - GIGAZINEなお、The Washington Postはカリフォルニア大学の研究チームと共同で、100語のメールを作成する際の影響について調査しています。その結果、100語のメール1通を作成すると0.14kWh(LEDライト14個を1時間点灯させるのに必要な電力)の電力が必要になることが明らかになりました。1年間、週に1通の100語のメールをAIに生成させた場合、7.5kWhもの電力を消費することになり、これはワシントンD.C.の9世帯が1時間に消費する電力にほぼ相当するそうです。ChatGPTのようなチャットAIが毎日大量のプロンプトを処理していることを考えると、これらに礼儀正しく接することで、大量のリソースが無駄に消費されていることは「容易に想像できる」とFuturismは指摘しました。なお、すでにチャットAIを動かすためのデータセンターは世界のエネルギー消費の約2%を占めており、この数字は今後より高くなっていく可能性があります。