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Sam Altman Admits That Saying "Please" and "Thank You" to ChatGPT Is Wasting Millions of Dollars in Computing Power
Your politeness could be costly for OpenAI | TechCrunch
https://techcrunch.com/2025/04/20/your-politeness-could-be-costly-for-openai/
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I wonder how much money OpenAI has lost in electricity costs from people saying ¡Èplease¡É and ¡Èthank you¡É to their models.— tomie (@tomieinlove) April 15, 2025
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tens of millions of dollars well spent--you never know— Sam Altman (@sama) April 16, 2025
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